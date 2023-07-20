Жаркие уик-энды на пределе эмоций. Ралли-кросс на «Игора Драйв»

На автодроме в Ленинградской области пройдут сразу два этапа чемпионата России по ралли-кроссу.

Современный автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области в ближайшее время примет сразу два этапа чемпионата России по ралли-кроссу. 22 и 23 июля здесь пройдет 4-й этап, а 29 и 30 июля состоится 5-й. Массовые старты будут проведены в пяти зачетных группах. Поклонников скорости и экстрима ждут насыщенные уик-энды — более 60 лучших пилотов страны, автомобили от вазовских «Калин» до полноприводных «монстров» объемом до 3500 кубических сантиметров и развлекательная программа.

Середина сезона

Ралли-кросс — один из самых зрелищных и популярных видов автоспорта в мире. Он регулярно собирает большое количество зрителей, которые с замиранием сердца следят за баталиями на трассе. Ближайшие гонки чемпионата страны пройдут на единственной в России трассе для ралли-кросса, имеющей лицензию Международной автомобильной федерации (FIA). Интересная конфигурация, перепады высот, крутые повороты и «эски» дают возможность гонщикам показать свое мастерство.

Пройти испытания на трассе под силу только настоящим профессионалам, которые покажут все свои навыки. Дополнительный, альтернативный участок трассы, джокер, который каждый пилот должен проехать один раз за заезд, привносит в гонку настоящую интригу. Момент, выбранный для прохождения джокера, может как дать преимущество пилоту, так и лишить его надежд на подиум. Поэтому здесь важна работа всей команды.

Ралли-кросс на «Игора Драйв». Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

Четвертый и пятый этапы — это середина сезона 2023 года. Уже определились лидеры во всех классах. Но именно сейчас у спортсменов есть возможность изменить турнирную таблицу, выйти на более высокие позиции и показать отличный результат по итогам всего сезона. Гонщиков ждет заезд на непредсказуемом треке «Игора Драйв», где победить сможет лишь сильнейший.

Мероприятия на «Игора Драйв» — это всегда праздник автоспорта для всей семьи. Борьба пилотов за победу ведется на пределе, а эмоции болельщиков не уступают по своему накалу переживаниям гонщиков.

Понаблюдать за яркими сражениями можно с открытой трибуны ралли-кросса. Для всех зрителей будет открыт доступ в технический парк, в котором они смогут вблизи рассмотреть гоночную технику, пообщаться и сфотографироваться с пилотами. Анимация с любимым талисманом автодрома Рысью, шоу барабанщиц, зона фуд-корта — все это ждет вас уже в ближайшие выходные. Впечатления от гонок гости «Игора Драйв» могут дополнить заездами в Картинг Центре или улучшить свои навыки вождения в Центре контраварийной подготовки.

Автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены более десяти трасс и площадок для авто- и мотоспорта, а также комплекс сооружений, возведенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта.

Приобрести билеты и получить дополнительную информацию можно на сайте автодрома «Игора Драйв»