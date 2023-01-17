Россиянин выиграл «24 часа Ле-Мана» и разозлил Ферстаппена. Страсти кибергонок

Автоспорт одним из немногих не стал закрывать двери для россиян полностью. Российские пилоты могут выступать на соревнованиях под эгидой FIA, но при выполнении ряда условий. Нейтральный статус, нет флага и гимна, но главное — подписание бюллетеня с политическим меморандумом. Если выступать без флага, увы, наши спортсмены уже привыкли, то вступать в прямой конфликт с государством готовы далеко не все. По этой причине, например, пилотов с нашей лицензией не было в этом году на ралли-рейде «Дакар». Одним из немногих, кто пошел на установленные FIA условия, стал Александр Смоляр. В этом году он одержал свою первую большую победу — выиграл «24 часа Ле-Мана», пусть и в виртуальном формате.
Забытое и уже необычное чувство — встретить новости о большой победе россиянина на крупных международных соревнованиях. И «24 часа Ле-Мана», пусть и в виртуальном формате, — это действительно серьезный успех. Во-первых, автоспорт едва ли не лучше всего адаптируется в киберспорте, с ним в этом плане посоперничают разве что покер или шахматы. Во-вторых, именно эта гонка считается главным событием года в мире симрейсинга. На ней собираются как лучшие гонщики киберспорта, так и ветераны, но даже и действующие пилоты. К примеру, в этом году участие принял даже чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен. Еще бы, почему бы не попробовать себя в марафоне, пока сезон не стартовал, к тому же соревновались пилоты за солидный призовой фонд в четверть миллиона долларов. И большая его часть досталась команде R8G Esports, в составе которой был россиянин Александр Смоляр.
Смоляр — пилоты «Формулы-3» и член программы SMP Racing. Он один из немногих, кто остался в автоспорте после решений FIA ограничить присутствие на своих соревнованиях россиян и белорусов. Кибергонок это тоже касается, но Смоляр принял требования международной федерации автоспорта. Это позволило ему провести полноценный сезон в третьей по престижности серии гонок, а сейчас заявиться на большой турнир в симрейсинге. «Прошло много лет, мне как-то проще смотреть на то, чтобы не выступать в Европе, когда делают какие-то условия для гражданина России, — говорил о Смоляре в интервью «СЭ» Виталий Петров. — Но Александр молодой. Ему, конечно, хочется выступать. У спортсмена не так много времени, чтобы пройти «Формулу-3», затем вторую и наконец попасть в «Формулу-1». В прошлом сезоне Смоляр смог выиграть один из этапов, а новый год начал еще с одной большой победы.
Александр был в экипаже команды R8G Esports, совладельцем которой является экс-пилот «Формулы-1» Роман Грожан. Вместе с российским пилотом за рулем виртуального Ferrari GTE были македонцы Эрхан Яйовски и Тимо Андоновски, а также австралиец Скотт Эндрюс. R8G Esports выиграли квалификацию. Это был хороший знак, но в самой марафонской гонке еще ничего не гарантировал. К тому же по ее ходу у экипажа были различные проблемы, в том числе изменение погоды в виртуальном мире. Команда долго не могла определиться с выбором шин и допустила несколько ошибок на пит-стопах, после чего лидерство в классе GTE захватил экипаж, в который входил Макс Ферстаппен. Однако все же именно Ferrari команды R8G Esports под номером 888 пересекла линию финиша первой в своем классе, при этом почти на круг опередив ближайших преследователей.
Что интересно, самого Ферстаппена среди них уже не было — его экипаж снялся из-за технических проблем. В итоге голландец назвал заезд «не соревнованиями, а клоунским шоу». Экипаж Ферстаппена лидировал в гонке за семь часов до финиша, но затем у Макса возникли проблемы со связью с сервером. После гонки Ферстаппен был в ярости и пообещал больше никогда не участвовать в данном соревновании. «Организаторы назвали это колоссальным невезением. Но это некомпетентность. Они даже не могут контролировать то, что происходит в их собственной игре! Меня уже третий раз вот так выкидывает из игры во время гонки. Так что это был последний раз, когда я вообще в этом участвую. Потому что какой вообще в этом смысл?» — сетовал Макс. Драмы добавлял и тот факт, что его команда лидировала в чемпионате LMVS на протяжении всего сезона.
«24 часа Ле-Мана» стали венцом киберспортивного года. По словам Ферстаппена, он серьезно готовился к гонке на протяжении двух месяцев и потерять весь прогресс за семь часов до финиша — это невероятная боль. Организаторы ответили известному пилоту, но с претензиями на свой счет не согласились. Проблемы возникли в том, что один из гонщиков сделал публичными приватные данные, чем помог злоумышленникам. «По ходу семи первых часов стало ясно, что с игровым сервером возникли серьезные проблемы, из-за чего нам дважды пришлось останавливать борьбу красными флагами, — цитирует пресс-служба исполнительного продюсера кибергонки Жерара Неве. — После предварительного расследования есть основания говорить, что кто-то из участников случайно открыл для публики IP-адреса при подключении к серверу, чего происходить не должно». В защиту организаторов выступил и Роман Грожан, похвалив за развитие как кибергонки в целом, так и виртуальный «Ле-Ман» в частности.
Любопытно, но это уже не первый случай, когда Ферстаппен приходит в ярость от кибергонок. Осенью прошлого года Макс тоже встретился на виртуальном треке со Смоляром, и их контакт закончился скандалом. Голландец на болиде высшей категории LMP обгонял Алекса на машине класса GT3 на круг, но Александр не стал пропускать лидера. А после того как эпизод завирусился в интернете, написал в телеграме: «Я убил Макса Ферстаппена». Смоляр признал свою вину, но хотел позлить активных фанатов пилота «Ред Булл», которые принялись атаковать его во всех соцсетях. Поступали даже личные угрозы. «Они, наверное, в жизни ничего не смотрят кроме «Формулы-1», — сказал потом Смоляр. — О чем думал Макс, когда лез туда? Я испугался, остался посередине, и меня затащило. Извините, у GTE не полторы тонны прижима, она с середины траектории в поворот заехать не может».
Справедливости ради, в гонках мультикласса строгих правил по пропуску лидеров нет. Машина не обязана съезжать с траектории — пилоты должны сами искать место для обгона как в виртуальном мире, так и в реальном. Иначе любая гонка на выносливость превращалась бы в сплошную синеву для всех на обочинах. А мастерство прорыва через трафик неспроста считается одним из главных факторов при подборе пилота для «Ле-Мана». Но главное, что стоит отметить по итогам двух скандалов Ферстаппена в виртуальных гонках — они завоевывают все больше внимания в мире автоспорта и играют большое в нем значение. Главная проблема автоспорта — его дороговизна, а симрейсинг стирает грань между начинающими пилотами и чемпионом «Формулы-1». И в этом его главное преимущество.