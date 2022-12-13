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13 декабря, 16:45

Квят нашел новую работу? Попытки закрепиться в американских автогонках не удались

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даниил Квят.
Фото Скриншот с YouTube-канала kvyatofficial
Даниил Квят.
Фото Global Look Press
Даниил Квят.
Фото Global Look Press
Глава МОК Томас Бах.
Фото Reuters
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Самый успешный российский автогонщик снова пробует новое.

Российский гонщик Даниил Квят в поисках вариантов продолжения карьеры — по крайней мере, так сообщают профильные автогоночные СМИ. Сам россиянин хранит молчание о своих планах, но все больше фактов складываются в картину: уфимец изучает разные опции, и очень интересные.

За короткий срок появилось как минимум две.

Секретные тесты

Как сообщает Endurance Info, российский гонщик принял участие в тестах в составе команды Prema Racing, которая в сезоне-2022 впервые приняла участие в серии WEC — чемпионате мира по гонкам на выносливость. Трехкратный призер гонок «Формулы-1» опробовал спортпрототип категории LMP2. Гонки в данной серии длятся по 6-8 часов, за исключением «24 часов Ле-Мана», в экипаже три человека. В серии пять классов автомобилей, они находятся на трассе все вместе одновременно, но борется с соперниками из своей категории.

Издание пишет, что Квят не просто так был приглашен на тесты, а может стать боевым пилотом Prema Racing в чемпионате мира в 2023 году.

WEC — преемник международной серии Ле-Ман. Следящие за «Формулой-1» наверняка вспомнят эти имена и согласятся, что уровень серии очень высок: в 2022 году в ней гонялись Камуи Кобаяси, Себастьян Буэми, Брэндон Хартли, Жан-Эрик Вернь, Пол ди Реста. В чемпионате LMP2 соперниками Квята могут стать Себастьен Ожье, восьмикратный чемпион мира по ралли, Роберт Кубица, Себастьен Бурдэ, Фелипе Наср, Эстебан Гутьеррес, чемпион ДТМ и «24 часов Ле-Мана» Майк Рокенфеллер. В кузовных сериях такого состава больше нет нигде. Конечно, гонки на выносливость имеют свою специфику, и там борьбы на трассе будет меньше, чем в NASCAR. Но престиж серии не обсуждается.

Еще один, более экзотичный вариант — серия SuperCar Challenge, где примут участие машины на водородном топливе. Квят посетил базу команды Forze Hydrogen Racing, которая планирует участие в таких гонках. Силовая установка — 805 лошадиных сил, разгон — до 100 км/ч за три секунды, максималка — 300 км/ч. Звучит красиво, но уж слишком авантюрно.

Гудбай, Америка?

Еще в августе Квят заявлял, что сконцентрирован только на NASCAR. Но было бы странно, если посреди выступлений в североамериканской серии он бы сказал, что сконцентрирован на чем-то еще — какой-нибудь европейской серии или положении клуба «Уфа» в ФНЛ.

Но в США у Дани наконец начало получаться. После сложного дебюта в слабейшей команде сильнейшего дивизиона он проехал гонку в XFinity Cup, втором по силе, где ему предоставили конкурентоспособную машину. И Русская Торпеда сразу устроила мегапрорыв, вытащив себя с 33-го места и кругового отставания на 15-е.

Даниил Квят. Американская трансляция обвалилась на словах о Квяте. Но Даниил совершил чудо!

Но, судя по всему, перспективы в NASCAR для Квята туманны. Дело даже не только в том, что не всякая команда возьмет россиянина на постоянный контракт. Главная американская серия — отдельный мир, в котором понадобится несколько лет на адаптацию и проход по иерархии, и не факт, что Квят готов к данному вызову. Он еще не ездил на классических американских овалах. Карьера в NASCAR — полный отказ от европейского рынка и переход на американский с его спецификой. С риском провалиться.

В чемпионате по гонкам на выносливость есть один существенный минус — подписание декларации, которая вступает в противоречие с законами России. Но, во-первых, Квят с детства живет в Италии и, возможно нашел вариант с зарубежной лицензией, а во-вторых, в WEC шансы выиграть сразу гораздо выше, особенно если у тебя сильные партнеры. Кубица как раз может стать не соперником, а партнером Квята — он выступал в Prema в 2022 году, команда заняла пятое место в чемпионате. Но славянского дуэта, вероятно, не получится — сам Кубица хочет уйти в класс повыше.

Даниил Квят. Фото Global Look Press
Даниил Квят. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Что не получилось весной?

Квят же мог выступить на полном расписании в WEC в нынешнем году. Но после отстранения российских спортсменов от международных соревнований команда G-Drive Racing, за которую он должен был выступить, отказалась от участия. Сам Квят мог подписать до 4 марта декларацию FIA, но не стал этого делать. В соцсетях он выступил с заявлением, в котором призвал не политизировать спорт:

«Обращаюсь ко всем спортивным федерациям и МОК: спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идет вразрез с тем, чему учит нас спорт в своем принципе — уважению, единству и миру. Кто, как не мы, спортсмены, поможем соединить нации в грядущие времена», — написал Квят.

Мы уже писали о сложной ситуации, в которой оказались российские автогонщики после февраля 2022 года. Им, как теннисистам, разрешили участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, но поставили условием подписание декларации. Некоторые гонщики подписали этот документ, другие не стали этого делать. И предпочли искать лицензии других стран. Среди вариантов были Израиль, Испания, Италия и даже Киргизия. Подробно об этом рассказывал чемпион Европы по картингу Анатолий Хавалкин.

Глава МОК Томас Бах. Фото Reuters
Глава МОК Томас Бах.
Фото Reuters

Впрочем, учитывая позитивные сигналы от Эммануэля Макрона, Томаса Баха и Олимпийского комитета США, может, и в автоспорте климат переменится?

Формула-1
Даниил Квят
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