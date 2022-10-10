Американская трансляция обвалилась на словах о Квяте. Но Даниил совершил чудо!

Сегодня, 07:40
После двух неудачных уик-эндов в Америке Квят все-таки определился со своим будущим и решил сделать шаг назад в иерархии NASCAR, решив заявиться во второй по силе дивизион серии XFinity. И здесь у Дани сразу поперло. Он провел драматичнейшую гонку на ровале в Шарлотте, совершив камбэк с последних мест и едва не попал в десятку. Ровал — дорожная трасса с правыми и левыми поворотами, привычная нам, но вписанная в овал и имеющая элементы от него. Тем весомее успех гонщика, который никогда на овалах не катался. Разве что по российскому льду на гонке звезд журнала «За рулем».
Начинал карьеру в NASCAR Квят с главного дивизиона — Sprint Cup, где выступал за сделанный на коленке коллектив Hezemans и занял дважды 36-е место, еле добравшись до финиша. Перед приездом в Шарлотту Квят начал сотрудничество с новой командой из второго по силе дивизиона серии XFinity — Sam Hunt Racing, которая оказалась куда более адекватной. В субботу Квят временами даже шел в группе лидеров.
Квят долгое время держался в начале третьего десятка, но на 25-м круге из 67 попал в замес и был вынужден ехать на пит-стоп из-за прокола. Но заехал он на пит-роуд слишком быстро и следом поехал отбывать штраф за превышение скорости. Гонку вроде бы можно было заканчивать и идти домой пить чай.
Но тем американские гонки и отличаются от европейских в лучшую сторону — в них может поменяться все с ног на голову и обратно в течение нескольких кругов. И дальше действительно произошло чудо. Даниил откатился на 35-ю позицию и проигрывал круг лидерам. Однако россиянин сделал важнейшую вещь — он обогнал своего ключевого соперника в борьбе за первое место среди круговых. А по правилам NASCAR такой человек объявляется «счастливой собакой», и ему разрешено вернуться в круг с остальными при следующем сейфти-каре. Это и произошло на 40-м круге по завершении второго этапа гонки (каждая гонка делится на три этапа, после которого пелетон вновь собирается воедино).
Затем Квят пережил несколько зрелищных завалов впереди себя и умудрился прорваться на 18-е место. А следом за счет обгонов и добрался до топ-12 — до конца оставалось 13 кругов. В контактной борьбе уфимец отстаивал эту позицию и шел 12-м даже за три круга до конца!
Однако далее вмешались суровые правила американских гонок — в отличие от «Формулы-1», в NASCAR нельзя финишировать за сейфти-каром. В таком случае к гонке добавляются круги, и проводится так называемый овертайм. Обломки на трассе привели к желтым флагам за два круга до финиша, и организаторы продлили заезд и объявили первый овертайм. На рестарте Квяту не повезло — его затерли в стену, и было потеряно сразу семь позиций.
Однако после рестарта снова случился завал, и следом за первым овертаймом объявили сразу второй. И тут наш бывший гонщик «Формулы-1» задал жару: подловил конкурентов на замешательстве из-за очередного разворота впереди и отыграл разом пять позиций! Безумная летопись его приключений завершилась 15-м местом — и это сверхуспех.
Но самый забавный эпизод произошел в начале гонки — Квят обвалил онлайн NASCAR. В эфир вышла очаровательная блондинка Джесси Панч, которая включается в репортажи из боксов. И только начала говорить о дебюте Даниила, как трансляция на сайте NASCAR зависла и остановилась на несколько минут. Когда наскаровцы вернулись в эфир, монолог о россиянине давно закончился. В общем зачете Квят моментально взлетел на 59-е место из более чем 100 участников с 22 очками. В NASCAR Sprint Cup у него к тому моменту было всего два.
Что касается воскресной гонки в элитном дивизионе Sprint Cup, о ней лучше и не вспоминать. Квят сошел еще в начале и был классифицирован последним 39-м. Но главное уже произошло — Даня заявил о себе в этой серии, отыграв 20 позиций за одну гонку. Интерес к нему явно возрастет, просто ему нужно не «ведро», а нормальная машина, и последовательный подход к одной из самых сложных серий мира, а не нахрап на авось