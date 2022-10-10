Американская трансляция обвалилась на словах о Квяте. Но Даниил совершил чудо!

Даниил провел сразу две гонки NASCAR за два дня, и одна из них получилась круче, чем в «Формуле-1».

После двух неудачных уик-эндов в Америке Квят все-таки определился со своим будущим и решил сделать шаг назад в иерархии NASCAR, решив заявиться во второй по силе дивизион серии XFinity. И здесь у Дани сразу поперло. Он провел драматичнейшую гонку на ровале в Шарлотте, совершив камбэк с последних мест и едва не попал в десятку. Ровал — дорожная трасса с правыми и левыми поворотами, привычная нам, но вписанная в овал и имеющая элементы от него. Тем весомее успех гонщика, который никогда на овалах не катался. Разве что по российскому льду на гонке звезд журнала «За рулем».

Квят нашел новую команду, собрал штрафы, но выбрался

Начинал карьеру в NASCAR Квят с главного дивизиона — Sprint Cup, где выступал за сделанный на коленке коллектив Hezemans и занял дважды 36-е место, еле добравшись до финиша. Перед приездом в Шарлотту Квят начал сотрудничество с новой командой из второго по силе дивизиона серии XFinity — Sam Hunt Racing, которая оказалась куда более адекватной. В субботу Квят временами даже шел в группе лидеров.

Квят долгое время держался в начале третьего десятка, но на 25-м круге из 67 попал в замес и был вынужден ехать на пит-стоп из-за прокола. Но заехал он на пит-роуд слишком быстро и следом поехал отбывать штраф за превышение скорости. Гонку вроде бы можно было заканчивать и идти домой пить чай.

Камбэк из подвала

Но тем американские гонки и отличаются от европейских в лучшую сторону — в них может поменяться все с ног на голову и обратно в течение нескольких кругов. И дальше действительно произошло чудо. Даниил откатился на 35-ю позицию и проигрывал круг лидерам. Однако россиянин сделал важнейшую вещь — он обогнал своего ключевого соперника в борьбе за первое место среди круговых. А по правилам NASCAR такой человек объявляется «счастливой собакой», и ему разрешено вернуться в круг с остальными при следующем сейфти-каре. Это и произошло на 40-м круге по завершении второго этапа гонки (каждая гонка делится на три этапа, после которого пелетон вновь собирается воедино).

Затем Квят пережил несколько зрелищных завалов впереди себя и умудрился прорваться на 18-е место. А следом за счет обгонов и добрался до топ-12 — до конца оставалось 13 кругов. В контактной борьбе уфимец отстаивал эту позицию и шел 12-м даже за три круга до конца!

Однако далее вмешались суровые правила американских гонок — в отличие от «Формулы-1», в NASCAR нельзя финишировать за сейфти-каром. В таком случае к гонке добавляются круги, и проводится так называемый овертайм. Обломки на трассе привели к желтым флагам за два круга до финиша, и организаторы продлили заезд и объявили первый овертайм. На рестарте Квяту не повезло — его затерли в стену, и было потеряно сразу семь позиций.

Однако после рестарта снова случился завал, и следом за первым овертаймом объявили сразу второй. И тут наш бывший гонщик «Формулы-1» задал жару: подловил конкурентов на замешательстве из-за очередного разворота впереди и отыграл разом пять позиций! Безумная летопись его приключений завершилась 15-м местом — и это сверхуспех.

Квят торпедировал трансляцию NBC

Но самый забавный эпизод произошел в начале гонки — Квят обвалил онлайн NASCAR. В эфир вышла очаровательная блондинка Джесси Панч, которая включается в репортажи из боксов. И только начала говорить о дебюте Даниила, как трансляция на сайте NASCAR зависла и остановилась на несколько минут. Когда наскаровцы вернулись в эфир, монолог о россиянине давно закончился. В общем зачете Квят моментально взлетел на 59-е место из более чем 100 участников с 22 очками. В NASCAR Sprint Cup у него к тому моменту было всего два.

Что касается воскресной гонки в элитном дивизионе Sprint Cup, о ней лучше и не вспоминать. Квят сошел еще в начале и был классифицирован последним 39-м. Но главное уже произошло — Даня заявил о себе в этой серии, отыграв 20 позиций за одну гонку. Интерес к нему явно возрастет, просто ему нужно не «ведро», а нормальная машина, и последовательный подход к одной из самых сложных серий мира, а не нахрап на авось