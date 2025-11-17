Четыре титула и десятки побед! Каким получился гоночный сезон для LADA Sport ROSNEFT

Год для большинства гоночных команд страны заканчивается одновременно со спортивным сезоном — к середине октября. Подсчитываются очки и победы, выявляются сильнейшие, чемпионы получают трофеи. Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT в этом году подтвердила звание одной из сильнейших в стране. Несмотря на высочайший уровень конкуренции, одержаны десятки побед. В двух дисциплинах автоспорта LADA Sport ROSNEFT стала обладателем четырех чемпионских титулов — двух в личном зачете и еще двух в командном.

15-й титул для турбированной LADA Vesta

C 2017 года команда LADA Sport ROSNEFT представлена в классе «Супер-Продакшн» Кубка России по кольцевым гонкам. За эти годы были завоеваны шесть командных и семь личных чемпионских трофеев. А в 2025-м к этому внушительному списку добавились еще две награды.

LADA Sport ROSNEFT.

Сильнейшим гонщиком класса стал орловский пилот LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов, ставший победителем трех гонок по ходу этого сезона. В финальной, прошедшей в октябре на автодроме в столице Чечни, Леониду достаточно было финишировать рядом со своими основными конкурентами, чтобы стать обладателем Кубка России. В квалификации этапа Панфилов стал автором второго времени, а потом поднялся на подиум первой гонки, завоевав серебряную награду по итогам заезда. Осталось лишь привезти важные очки во второй гонке этапа, с чем Леонид уверенно справился, отметив свое первое чемпионство в кольцевых гонках.

Командный Кубок также достался пилотам LADA Sport ROSNEFT. Этот успех стал триумфом не только пилотов Леонида Панфилова и Андрея Петухова, но и легендарного 16-кратного чемпиона России Кирилла Ладыгина, который в 2025 году впервые примерил роль руководителя команды в классе «Супер-Продакшн».

«В этом сезоне мы проделали огромную работу! — поделился эмоциями от завершения сезона новоиспеченный обладатель Кубка России Леонид Панфилов. — Каждую гонку, каждый этап провели на максимуме возможностей. Не всегда все получалось. В какой-то момент сезон напоминал американские горки. На одном этапе выступали очень уверенно, на другом сталкивались с инцидентами. Но, стиснув зубы, каждый раз вставали на «четкие рельсы» и, как товарный поезд, двигались вперед к поставленным целям. Этим, наверное, и отличается лучшая команда страны от всех остальных. Главные кубки страны едут в Тольятти и Орел. Еще раз хочется поблагодарить всех болельщиков и, конечно, наших спонсоров. Это наша общая победа!»

Иван Чубаров, Пилот команды LADA Sport ROSNEFT.

Финальный этап сезона также порадовал болельщиков. Во-первых, прекрасно провел пятничную гонку финала класса SMP TCR Russia Иван Чубаров, прорвавшийся с шестой стартовой позиции на вторую ступень пьедестала. А Ярослав Шевырталов, представляющий коллектив LADA Sport в российской «Формуле-4», стал не только победителем субботней гонки, но и первым чемпионом России в истории возрожденного класса. И для него это было только начало.

Напряженная развязка картингового сезона

Тот же Ярослав Шевырталов перед финальной гонкой сезона в чемпионате России по картингу был лидером сезона. Но его отрыв от ближайшего из преследователей был небольшим. А в командном зачете после семи этапов сезона две команды и вовсе имели одинаковое количество очков. Поэтому каждая позиция каждого пилота LADA Sport ROSNEFT Junior в финале сезона, который прошел на картодроме «Пластунка» в Сочи, была как никогда важна.

LADA Sport ROSNEFT.

Ситуацию усугубляли погодные условия. Большая часть отборочных и предфинальных заездов прошли «посуху», а вот в финальный день соревнования зарядил серьезный дождь. Исход чемпионата решался в последней гонке сезона, в которой важно было максимально быстро адаптироваться под состояние трассы, угадать с оптимальным давлением в шинах и просто не наделать ошибок.

Первый успех пилоты LADA Sport ROSNEFT Junior отпраздновали уже в финале класса «ОК». Степан Антонов на протяжении всего уик-энда подбирался к лидирующим позициям, а в заключительный день соревнований довел дело до убедительной победы. И, как оказалось, это серьезнейшим образом отразилось на борьбе за командный титул.

Победу в финальной гонке топового класса KZ2 одержал Максим Орлов, за неделю до этого завоевавший титул обладателя Кубка мира по картингу в итальянской «Франчакорте». Но он в борьбе за титул чемпиона России не участвовал. В отличие от Ярослава Шевырталова, который финишировал в финальной гонке сезона на втором месте, не пропустив вперед своего главного соперника по чемпионату Тиграна Бунатяна.

Таким образом, всего за две недели пилот LADA Sport ROSNEFT Junior стал не просто чемпионом России, а двукратным чемпионом!

LADA Sport ROSNEFT.

Эти успехи пилотов LADA Sport ROSNEFT Junior, а также важные очки, заработанные их напарниками, позволили в четвертый раз подряд забрать командное чемпионство. Плотность борьбы доказывает турнирная таблица — LADA Sport ROSNEFT Junior вновь стала сильнейшей командой страны с отрывом в микроскопическое одно очко, что только повышает ценность этого титула.

Гоночные технологии — серийным автомобилям

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT объединила два крупнейших российских бренда — АВТОВАЗ и нефтяную компанию «Роснефть».

Для команды гонки — это не только скорость. Через спорт она продвигает среди зрителей идеи здорового образа жизни и безопасного вождения. А еще гоночные трассы служат настоящей лабораторией: именно здесь, в условиях экстремальных нагрузок, создаются и проходят проверку на прочность самые инновационные разработки. Например, некоторые технические решения, которые успешно показали себя на гоночных LADA Vesta и LADA Niva, затем начали серийно использоваться в автомобилях LADA Vesta Sport и LADA Niva Sport.

Моторное масло Rosneft Magnum Racing.

Знаете ли вы, что технологии, помогающие гоночным машинам побеждать, уже доступны каждому водителю на заправках «Роснефти»? Речь о высокотехнологичном топливе Pulsar и моторном масле Rosneft Magnum Racing. Эти продукты прошли суровую проверку в самом требовательном виде спорта — автогонках. Их разрабатывали и тестировали для команды LADA Sport ROSNEFT. В условиях гонок, когда моторы работают на пределе, только лучшие технические жидкости могут обеспечить надежность и максимальную мощность.

И Pulsar, и Magnum Racing блестяще справились с этой задачей, заслужив высшую оценку профессионалов.

Технологии победителей теперь доступны каждому! Любой автовладелец может заправить автомобиль тем же топливом и залить то же масло, что и чемпионы. Это не просто обычные продукты, а настоящие гоночные разработки.