«За год состоялось более 200 часов психологических сессий». Как помогают отстраненным спортсменам

В конце апреля исполнился год со дня создания благотворительного фонда «Мы выступаем как один» экс-пилота «Хаас» Никиты Мазепина, цель которого — поддержка спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам. О специфике работы с атлетами в новых реалиях, открытом письме Томасу Баху и первых успехах «СЭ» рассказала генеральный директор фонда Елена Руфова.
— Прошел год с момента появления фонда. Каковы были цели его создания?
— Идея принадлежит Никите Мазепину. Перед началом сезона-2022 команда «Хаас» расторгла с ним контракт по причине, не связанной со спортом. С подобной проблемой отстранения по неспортивным причинам столкнулись тысячи спортсменов, и перед ними встал вопрос: остаться в спорте или сменить сферу деятельности, а если сменить, что для этого нужно сделать?
Мы поставили для себя три цели. Оказать поддержку каждому отстраненному спортсмену, обратившемуся в наш фонд. А также стать центром поддержки — информационным и консультационным. И сформировать международное сообщество — единомышленников, разделяющих мнение, что спорт должен оставаться нейтральным, открытым и дружественным пространством для спортсменов всех стран. Мы помогаем подопечным решать эти вопросы. Результаты есть. Об этом много говорили спортсмены 25 апреля на слете по итогам первого года работы фонда.
— Есть случаи, которыми вы гордитесь?
— Из-за политики персональных данных мы не можем называть конкретные имена, но я отмечу кейсы, которые, как мне кажется, помогли спортсменам легче пройти период отстранения. Один из подопечных фонда, член паралимпийской сборной, осваивает основы спортивного менеджмента и планирует развивать карьеру в этом направлении. Еще один пример: лыжница сборной России проходит курсы по программированию, после завершения спортивной карьеры переходит в IT-сферу. Спортсменка из спорта для слепых, окончив благодаря фонду курсы массажа, начинает работу профессиональным массажистом.
— Что удалось по итогам прошедшего года, что нет? Какие были сложности?
— Говорить об итогах лучше в разрезе наших четырех направлений: юридическая и психологическая поддержка подопечных, содействие в профориентации и получении высшего или специального образования. Нам удалось сформировать партнерское сообщество среди экспертов, профессионалов и единомышленников. У фонда подписаны соглашения с 14 партнерами, большая часть из них — из сферы образования. На данный момент мы работаем с 57 спортсменами, которые обратились в фонд. В последнее время обращений становится все больше. Цифра 57 — это лишь те, с кем уже подписаны документы.
Спортивный психолог помогает подопечным разобраться в себе и найти мотивацию. За год спортсмены прошли более 200 часов психологических сессий. Юристы дают правовую оценку. Согласитесь, спортивное право имеет свою специфику. В области профориентации поддержку получили 13 человек. 26 подопечных проходят или завершили обучение по 17 специализациям — от иностранного языка до 3D-моделирования. Деятельность фонда нашла поддержку со стороны спортивных федераций России и Белоруссии. Например, недавно подписали соглашение с Всероссийской федерацией легкой атлетики, ранее начали сотрудничество с Белорусской теннисной федерацией.
Были ли трудности? Конечно, особенно вначале, ведь нас не знали. Конечно, хотелось бы сделать больше. Я себя спрашиваю: 57 спортсменов — это много или нет? Но ведь это — элита российского спорта, участники и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в разных видах спорта, они продолжают тренироваться, выступать и брать золото и серебро на чемпионатах России.
— Почему столько внимания уделяется образовательным проектам?
— Большинство спортсменов международного уровня пришли в спорт в детстве, они посвящают спорту все свое время и силы, всю спортивную жизнь идут к заветной цели — победе на Олимпийских играх. Казалось, вот оно — уже скоро, и вдруг — отстранение. Это сильнейший психологический шок: мы все понимаем, что означают для спортсмена время и возраст. Работа с психологом помогает пройти этот момент с минимальными потерями, найти мотивацию, силы принять решение и двигаться дальше.
Для профессиональных спортсменов, которые заканчивают спортивную карьеру в силу объективных или иных причин, важно найти себя в новом качестве — в спорте или вне спорта. Мы тщательно анализировали образовательные и карьерные запросы подопечных фонда и сделали вывод, что большинство из них после завершения карьеры не планирует оставлять сферу спорта. Они видят себя в качестве спортивных менеджеров. Многие думают об открытии своего дела.
С другой стороны, чтобы стать успешным управленцем в спортивной сфере, недостаточно быть хорошим спортсменом и понимать изнутри специфику спорта. Нужны знания в области корпоративного управления, спортивного менеджмента и маркетинга, управления персоналом, правовых основ предпринимательской деятельности. Этому надо учиться. Все понимают, что у спортсменов высокого уровня напряженный график тренировок и соревнований, который часто не позволяет совмещать карьеру с получением образования.
Поэтому по инициативе фонда совместно с факультетом глобальных процессов МГУ специально для подопечных была разработана программа дополнительного образования «Менеджмент и маркетинг в спорте». Курс построен так, что даже действующие спортсмены могут его пройти, распределяя свое время между тренировками, сборами и учебой. Заниматься можно как в очном, так и дистанционном формате, занятия проходят по субботам. Курс стартовал в конце апреля 2023 года, считаю это важным достижением нашей работы.
— Каковы источники финансирования фонда?
— По мере развития деятельности — а мы всегда и везде активно рассказывали о направлениях работы фонда, его целях и принципах — нашлось немало благотворителей и партнеров, которые откликнулись на проблему российских спортсменов и оказали существенную поддержку.
— Я правильно понял, что одним из партнеров выступил бывший спонсор команды «Хаас» компания «Уралкалий»?
— От «Уралкалия» мы не получали никаких средств.
— Как выбирается мера поддержки для того или иного спортсмена?
— Каждый раз индивидуально. Бывает, спортсмен обращается с одним запросом, например помощь в трудоустройстве, а после проработки темы выясняется, что ему требуется получить новые или улучшить свои навыки в конкретной области. Тогда подбирается программа дополнительного или высшего образования — в самых разных областях, будь то IT, SMM или нейропсихология.
— Имеет ли смысл обращаться в фонд спортсменам, планирующим продолжать спортивную карьеру?
— Да. Фонд как раз помогает действующим спортсменам, которые находятся в фазе активных тренировок и выступлений.
— Как вы относитесь к ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований?
— Мы внимательно следим за международной спортивной повесткой и надеемся, что наши спортсмены вернутся на международную арену без каких-либо условий, выходящих за рамки Олимпийской хартии и антидопинговых требований. Мы видим, что все больше представителей международного спортивного сообщества высказывается в поддержку уровня международных соревнований, которые в отсутствие сильнейших спортсменов становятся менее зрелищными и конкурентоспособными как для болельщиков, так и для самих спортсменов. Фонд разделяет позицию, что на участие в международных соревнованиях спортсмена или команды должны влиять исключительно спортивные достижения и результаты, которую мы изложили в открытом письме на имя президента МОК Томаса Баха.
— Поделитесь своими планами на будущее?
— Будем продолжать участвовать в крупнейших мероприятиях и проводить свои. 2023 год — юбилейный для российского спорта, возможностей будет много. И, конечно, продолжим формировать среду единомышленников в России и за рубежом. Об одной из инициатив — открытом письме в МОК — я уже упомянула.