Земные ракеты: чем интересны дрэгстеры и промоды

При разгоне приходится выдерживать перегрузки как у космонавтов.

На GARAGE FEST, который пройдет 27-28 июля на автодроме «Игора Драйв», традиционно будут представлены гоночные автомобили, принимающие участие в RDRC — самой престижной российской серии по дрэг-рейсингу. У зрителей фестиваля есть уникальная возможность рассмотреть их в деталях.

Скорости под 400 км в час

Дрэг-рейсинг — это гонки по прямой. В каждом заезде принимают участие два автомобиля, которые стартуют по параллельным дорожкам. Классическая дистанция — 1/4 мили, или 402 метра. Также заезды проводят на 1/2 и 1/8 мили, 804 и 201 метр соответственно. Кто быстрее преодолеет дистанцию, тот и победит в заезде.

Топовые дрэгстеры и промоды набирают 100 км/ч менее чем за секунду, а за несколько сотен метров успевают разогнаться до скоростей далеко за 300 км/ч. Рекордная скорость в конце дистанции, установленная в одном из заездов RDRC, составляет 397,79 км/ч. Из-за того что машины двигаются строго по прямой, вся их конструкция подчинена одному — максимально эффективному ускорению. Это делает их ни на что не похожими. На что обратить внимание?

Огромный мотор

Чтобы достичь таких скоростей за столь короткую дистанцию, нужно очень много мощности. Даже у самых скромных дрэгстеров по 1600 л. с., а самые мощные промоды России — 4500 л. с. Такую огромную мощность получают несколькими способами. Во-первых, благодаря огромным размерам мотора. Например, объем двигателя на Dodge Viper ProMOD Дмитрия Саморукова составляет 8,6 литра.

Во-вторых, воздух в камеры сгорания мотора накачивает не менее исполинский компрессор, установленный на двигатель сверху. Чтобы в случае взрыва мотора он не улетел в кабину пилота, другого участника заезда или зрителей, его привязывают к двигателю ремнями. В-третьих, в качестве топлива в топовых дрэгстерах и промодах используют метанол. Именно поэтому на многих машинах есть наклейка Alcohol, ведь метанол — это спирт.

Большая длина

Многим со стороны кажется, что в гонках по прямой нет ничего сложного. Однако удержать на трассе машину, которая разгоняется до 300 км/ч за 5 секунд, невероятно трудно. Перегрузка при старте столь велика, что у новичков темнеет в глазах. Профессиональное заболевание ветеранов дрэг-рейсинга — отслоение сетчатки глаза. Подобные перегрузки испытывают космонавты при старте ракеты. Чтобы придать машине стабильности на прямой, конструкторы максимально увеличивают ее длину. Именно поэтому выступать на дрэгстерах легче, чем на промодах с их более короткой колесной базой. Но многие пилоты RDRC принципиально выступают именно на промодах, так как им нравится борьба с машиной.

Руль-бабочка

В конструкции дрэгстера все подчинено скорости на прямой. Машина сделана максимально узкой, чтобы снизить сопротивление воздуха, поэтому за рулем очень тесно. Настолько, что нет возможности поместить круглый руль. Вместо этого пилот сжимает в руках металлический руль-бабочку. Он настолько компактный, что даже небольшой его поворот заставляет машину менять траекторию движения. Поэтому в гонке пилот управляет дрэгстером едва заметными кистевыми движениями рук.

Старт с кнопки

Почти во всех гоночных машинах пилот стартует, нажав на педаль газа. В дрэгстерах и промодах для старта гонщик отпускает кнопку с надписью TB. Эта аббревиатура расшифровывается как Transmission brake — трансмиссионный тормоз. Нажав на кнопку, пилот одновременно включает переднюю и заднюю передачи, поэтому даже когда он нажимает педаль газа в пол и двигатель раскручивается до максимальных оборотов, машина стоит на месте. Стоит гонщику отпустить кнопку, как задняя передача отключается, и автомобиль выстреливает с места.

Мягкие задние шины

Все современные автомобили используют радиальные шины. Их главная особенность — жесткие боковины, которые позволяют покрышке не подламываться в повороте, улучшают управляемость и увеличивают безопасность. Но в дрэг-рейсинге поворачивать не нужно, поэтому в этом виде автоспорта до сих пор используют диагональные шины. Когда машина стартует, боковина колеса проминается, сжимаясь как пружина, а затем разжимается, придавая машине дополнительное ускорение. Именно поэтому, когда дрэгстер или промод стоит на месте, кажется, что его задние шины спущены.

Колеса разного размера

И у дрэгстеров, и у промодов передние и задние колеса заметно различаются по размеру. Если задние колеса дрэгстера очень широкие и высокие, чтобы обеспечивать максимальное сцепление с трассой, то передние, напротив, узкие и низкие. Все ради того, чтобы уменьшить сопротивление качению и сопротивление воздуху. В 1960-е годы пилоты и вовсе устанавливали на переднюю ось велосипедные колеса, сегодня же их размер близок к колесам мопедов.

Вилли-бар

Топовые машины для дрэг-рейсинга настолько мощные, что при старте могут оторвать передние колеса от земли и поехать на задних — это называется «вилли». Когда передние колеса теряют контакт с асфальтом, автомобиль становится неуправляемым. Чтобы этого не происходило, используют вилли-бар — металлическую конструкцию с колесиком на конце, которую крепят на корму автомобиля. При старте она не дает машине встать на задние колеса.

Парашют

Из-за того что передние колеса настолько малы, на них невозможно поставить тормоза, которые могли бы эффективно замедлить машину с больших скоростей, поэтому все гоночные машины, которые проезжают 402 метра быстрее 9 секунд, должны быть оснащены парашютами. На самых мощных автомобилях установлено два парашюта. Их задача не только замедлить машину, но и стабилизировать ее. Пилот выпускает парашют кнопкой на руле или рычагом, который в некоторых промодах установлен на потолке. В какой-то момент гонщик контролирует машину одной рукой на скорости за 300 км/ч!

Звук, напоминающий гром

На GARAGE FEST у гостей фестиваля будет возможность не только в непосредственной близости рассмотреть все эти детали, но и задать вопросы представителям RDRC. Также механики будут периодически запускать двигатели машин и прогревать их. Звук огромного V8 напоминает гром, который гремит рядом с вами. Вы как будто оказались в эпиценре небольшого землетрясения — вибрация проходит через ваше тело, заставляя сердце биться быстрее. Кроме того, несколько пилотов RDRC выведут свои автомобили на прямую старт — финиш кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв» для демонстрационного заезда.

Посетители GARAGE FEST смогут увидеть, услышать и почувствовать всю мощь табуна в несколько тысяч лошадиных сил. В 2024 году GARAGE FEST пройдет на автодроме «Игора Драйв» 27 и 28 июля. Помимо автомобилей для дрэг-рейсинга, посетители смогут увидеть в рамках одного фестиваля 4-часовую гонку на выносливость Russian Endurance Challenge, дрифт-баталии на этапе RDS Europe, а также более 150 редких автомобилей в зоне «Автокультура» и узнать больше об автомобильной истории в лектории. Вечером каждого дня — концерт звезд российской музыкальной сцены.

Билеты уже в продаже на сайте фестиваля.