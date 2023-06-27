«Здесь здорово находиться и выступать». На «Игоре Драйв» выступили лучшие райдеры страны

На суперсовременном автодроме в Ленинградской области прошли этапы чемпионата и первенства России по мотокроссу.

Первый и первенства России по мотокроссу состоялся 24-25 июня на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. В нем приняли участие лучшие райдеры из более чем 70 городов и 50 регионов России, а также из Белоруссии.

Фото «Игора Драйв»

Напоминает трассы мирового уровня

Трасса автодрома с крутыми поворотами, трамплинами и перепадами высот дала спортсменам возможность выложиться на максимум и проявить себя, а погодные условия добавили экстрима. Испытания на прочность проходили не только гонщики, но и техника.

Всеволод Брыляков, многократный чемпион России, победитель и призер этапов чемпионата Европы и мира по мотокроссу и победитель гонки в самом мощном классе 250 куб. см, высоко оценил трассу «Игора Драйв» и качество подготовки соревнований.

«Как всегда, Санкт-Петербург, трек «Игора Драйв» открывают сезон чемпионата России по мотокроссу, и каждый раз очень здорово находиться здесь и выступать, — считает Брыляков. — Организация и проведение соревнований всегда на хорошем уровне. Трасса по своей сложности напоминает трассы мирового уровня — интересная и меняется в течение всей гонки, накатываются колеи, выбиваются сильные кочки, и лично мне с каждым кругом ездить становится все интереснее и интереснее».

Фото «Игора Драйв»

Сильнейший ливень добавил препятствий

В первый день выступили будущие звезды мотоспорта от 6 до 17 лет в классах 50, 65, 85, 125 куб. см. Соревнования начались с массового старта 23 юных спортсменов в классе 50 куб. см и продолжились разборками на каждом участке трассы. Затем 42 участника в каждом из классов 65 куб. см и 85 куб. см показали плотную и красивую борьбу. Сложнее всего пришлось райдерам самого мощного класса этого дня — 125 куб. см. Сильнейший ливень добавил трассе препятствий, справиться с которыми смогли только лучшие спортсмены. Дождь внес свои коррективы в проведение соревнований в субботу. Судьи отменили вторую серию заездов и подвели итоги соревнований по результатам одной гонки.

Во второй день выступили более опытные гонщики в классах 125, 250 куб. см и Открытый. Массовые старты, эффектная борьба и прыжки с трамплинов с пролетами до 25 метров повышали интерес зрителей с каждым заездом. Соревнования с непредсказуемым результатом выявили лучших гонщиков страны на первом этапе чемпионата и первенства России.

Впечатления гостей автодрома от зрелищных гонок дополнила развлекательная программа: яркое открытие соревнований с выступлением зажигательной шоу-группы барабанщиц, детская зона с машинками и полюбившимся талисманом Автодрома Рысью и общение в техпарке с райдерами, возможность увидеть, как готовят технику перед заездами.

Автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Расписание предстоящих мероприятий автодрома доступно на официальном сайте «Игора Драйв» https://drive-igora.ru/events/

Фото «Игора Драйв»

Чемпионат России по мотокроссу. Первый этап

Класс 125 — Мужчины

1. Семен Рыбаков

2. Эльдар Мукимханов

3. Александр Федоров

Класс 250 — Мужчины

1. Всеволод Брыляков

2. Тимур Петрашин

3. Артемий Назаров

Класс Открытый — Мужчины

1. Александр Бугреев

2. Дмитрий Паршин

3. Максим Комлев

Командный зачет

1. ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

2. МБУДО СТШ-КМВЛ, г. Челябинск

3. ММГОСО «Северная Лига», г. Мегион, Ханты-Мансийский АО-Югра

Первенство федерации мотоциклетного спорта России по мотокроссу. Первый этап

Класс 50 — Младшие мальчики

1. Сергей Краев

2. Арсений Телков

3. Арсений Кропачев

Класс 65 — «Юноши»

1. Макар Самойленко

2. Артем Заварин

3. Егор Швецов

Класс 85 — Юноши

1. Савва Петрашин

2. Александр Матяш

3. Андрей Черничко

Класс 125 — Юноши

1. Эльдар Мукимханов

2. Глеб Беспутин

3. Александр Анферов

Командный зачет

1. ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

2. ММГОСО «Северная Лига», г. Мегион, Ханты-Мансийский АО-Югра

3. «Приморье», Приморский край