Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 14:00

«Здесь здорово находиться и выступать». На «Игоре Драйв» выступили лучшие райдеры страны

Анатолий Курагин
Участники чемпионата России по мотокроссу на автодроме «Игора Драйв»
Участники чемпионата России по мотокроссу на автодроме «Игора Драйв».
Фото «Игора Драйв»
Telegram Дзен
На суперсовременном автодроме в Ленинградской области прошли этапы чемпионата и первенства России по мотокроссу.

Первый и первенства России по мотокроссу состоялся 24-25 июня на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. В нем приняли участие лучшие райдеры из более чем 70 городов и 50 регионов России, а также из Белоруссии.

Участники чемпионата России по мотокроссу на автодроме «Игора Драйв»
Фото «Игора Драйв»

Напоминает трассы мирового уровня

Трасса автодрома с крутыми поворотами, трамплинами и перепадами высот дала спортсменам возможность выложиться на максимум и проявить себя, а погодные условия добавили экстрима. Испытания на прочность проходили не только гонщики, но и техника.

Всеволод Брыляков, многократный чемпион России, победитель и призер этапов чемпионата Европы и мира по мотокроссу и победитель гонки в самом мощном классе 250 куб. см, высоко оценил трассу «Игора Драйв» и качество подготовки соревнований.

«Как всегда, Санкт-Петербург, трек «Игора Драйв» открывают сезон чемпионата России по мотокроссу, и каждый раз очень здорово находиться здесь и выступать, — считает Брыляков. — Организация и проведение соревнований всегда на хорошем уровне. Трасса по своей сложности напоминает трассы мирового уровня — интересная и меняется в течение всей гонки, накатываются колеи, выбиваются сильные кочки, и лично мне с каждым кругом ездить становится все интереснее и интереснее».

Участники чемпионата России по мотокроссу на автодроме «Игора Драйв»
Фото «Игора Драйв»

Сильнейший ливень добавил препятствий

В первый день выступили будущие звезды мотоспорта от 6 до 17 лет в классах 50, 65, 85, 125 куб. см. Соревнования начались с массового старта 23 юных спортсменов в классе 50 куб. см и продолжились разборками на каждом участке трассы. Затем 42 участника в каждом из классов 65 куб. см и 85 куб. см показали плотную и красивую борьбу. Сложнее всего пришлось райдерам самого мощного класса этого дня — 125 куб. см. Сильнейший ливень добавил трассе препятствий, справиться с которыми смогли только лучшие спортсмены. Дождь внес свои коррективы в проведение соревнований в субботу. Судьи отменили вторую серию заездов и подвели итоги соревнований по результатам одной гонки.

Во второй день выступили более опытные гонщики в классах 125, 250 куб. см и Открытый. Массовые старты, эффектная борьба и прыжки с трамплинов с пролетами до 25 метров повышали интерес зрителей с каждым заездом. Соревнования с непредсказуемым результатом выявили лучших гонщиков страны на первом этапе чемпионата и первенства России.

Впечатления гостей автодрома от зрелищных гонок дополнила развлекательная программа: яркое открытие соревнований с выступлением зажигательной шоу-группы барабанщиц, детская зона с машинками и полюбившимся талисманом Автодрома Рысью и общение в техпарке с райдерами, возможность увидеть, как готовят технику перед заездами.

Автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Расписание предстоящих мероприятий автодрома доступно на официальном сайте «Игора Драйв» https://drive-igora.ru/events/

Победители чемпионата на пьедестале почета
Фото «Игора Драйв»

Чемпионат России по мотокроссу. Первый этап

Класс 125 — Мужчины

1. Семен Рыбаков

2. Эльдар Мукимханов

3. Александр Федоров

Класс 250 — Мужчины

1. Всеволод Брыляков

2. Тимур Петрашин

3. Артемий Назаров

Класс Открытый — Мужчины

1. Александр Бугреев

2. Дмитрий Паршин

3. Максим Комлев

Командный зачет

1. ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

2. МБУДО СТШ-КМВЛ, г. Челябинск

3. ММГОСО «Северная Лига», г. Мегион, Ханты-Мансийский АО-Югра

Первенство федерации мотоциклетного спорта России по мотокроссу. Первый этап

Класс 50 — Младшие мальчики

1. Сергей Краев

2. Арсений Телков

3. Арсений Кропачев

Класс 65 — «Юноши»

1. Макар Самойленко

2. Артем Заварин

3. Егор Швецов

Класс 85 — Юноши

1. Савва Петрашин

2. Александр Матяш

3. Андрей Черничко

Класс 125 — Юноши

1. Эльдар Мукимханов

2. Глеб Беспутин

3. Александр Анферов

Командный зачет

1. ЦТВС-ДОСААФ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

2. ММГОСО «Северная Лига», г. Мегион, Ханты-Мансийский АО-Югра

3. «Приморье», Приморский край

0
Читайте также
Роман Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами
В «Зените» будет еще один бразилец. По потенциалу Педро сильнее Малкома
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Российская серия кольцевых гонок: этап в Крепости грозной
СМП РСКГ на Kazan Ring: дождь и аварии лидеров
Этап №4 СМП РСКГ на Moscow Raceway: аварии, брызги шампанского и сумасшедшие гонки
Суперкары и жара в Санкт-Петербурге / РСКГ — на «Игора Драйв»
Российская серия кольцевых автогонок / Нижегородское кольцо
Российская серия кольцевых гонок: дождь / аварии суперкаров / победы фаворитов
"Дакар"-2018. Главное видео
Четвертая победа Романа Русинова и G-Drive Racing
G-Drive Racing покоряет Японию!
G-Drive Racing побеждает в Шанхае!
Взятие "Поля Рикара"
"G-Drive Racing" побеждает в Бразилии!
G-Drive Racing в гонке "24 часа Нюрбурнгринга"
Гонка "6 часов Спа" глазами команды G-Drive Racing
Шокирующий финал в Дайтоне
Финальный этап RRC "Смоленское кольцо"
7-й этап Russian Racing Championship
Russian Drift Series 2012
Нижний Новгород ждёт 7-ой этап RRC
5-й этап RRC – Moscow Raceway
Кольцевые гонки на трассе в Казани
Гонки грузовиков в Италии
Презентация гоночного турнира RRC
Ледовая "Гонка Звезд - 2012"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России объявили о возрождении «Оки» и «Волги». А как русский автопром пытался попасть в «Формулу-1»?