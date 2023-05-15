Garage Fest 2023 обещает стать событием лета

С 5 по 6 августа всех любителей самых разных направлений автоспорта снова ждут на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом.

Автоспорт и различные гонки традиционно входят в число самых популярных зрелищ. При этом речь не только о «Формуле-1» — преданные зрители есть у самых разных дисциплин. Поэтому совершенно логично было попробовать объединить аудиторию — и год назад «Игора Драйв» приняла первый Garage Fest.

— Мы переживали, потому что до конца не знали, сработает такой формат или нет, — сказал гендиректор «Росгонок» Алексей Титов. — Но в итоге, считаю, мы не прогадали и все получилось. Не стал бы сравнивать этот фестиваль с «Гран-при России», который мы проводили несколько лет. Идея Garage Fest в том, чтобы показать, насколько многогранен автоспорт и гоночные машины. Речь не только о профессионалах и кольцевых сериях — можно наслаждаться эстетикой ретроавтомобилей, или выбрать более молодежный и безбашенный дрифт, или погрузиться в историю. «Ф-1» все-таки совершенно про другое — и я откровенно скажу, что я по ней не скучаю. Она ушла, и появилась возможность заниматься другими, не менее интересными проектами.

«Игора Драйв»

Кольцо и дрифт

Второй в истории фестиваль также станет ярким сочетанием гонок и окружающей их субкультуры. На протяжении уик-энда на «Игора Драйв» пройдет этап российской серии по гонкам на выносливость REC. Сезон в ней стартовал буквально на днях в Подмосковье, и первым победителем в абсолютном зачете стал экипаж Романа Русинова из команды G-Drive Racing

— В прошлом году мы приехали на Garage Fest, и это было топовое событие на лучшем, на мой взгляд, автодроме России, — отмечает Русинов. — За последние годы наша команда становилась победителем чемпионатов мира и Европы, «24 часов Ле-Мана», поэтому нам есть, с чем сравнивать. Все было организовано на мировом уровне, планка установлена высоко. Уверен, в 2023-м будет тоже круто, потому что удалось собрать самые популярные дисциплины в мире автоспорта в одном месте.

Пелотон REC, состоящий из автомобилей самых разных классов, ждет квалификация и четырехчасовая гонка. Если же вы любите более динамичные заезды, то обязательно загляните на дрифт. Сейчас это одно из самых востребованных автоспортивных зрелищ в России.

— «Игора Драйв» — одно из самых современных и комплексных сооружений в своем роде во всей Евразии, — считает гендиректор Российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский. — Комплекс построен с умом для проведения гонок самых главных мировых серий, и вся инфраструктура буквально просит, чтобы туда чаще приезжали спортсмены. То, что «Росгонкам» удалось собрать разные дисциплины под одной крышей — большое достижение. В рамках фестиваля мы проведем четвертый этап чемпионата RDS Europe.

По словам Добровольского, серия остается международной, несмотря на ограничения, и в ней участвуют представители как ближнего, так и дальнего зарубежья. А ряд знаменитых дрифтеров, которых мы не увидим на треке, все равно приедут на фестиваль как гости и участники лектория.

«Игора Драйв»

Культ автомобиля

Лекторий — одна из изюминок фестиваля, непосредственно не связанных со спортом. Второй год подряд на территории автодрома будет работать тематическая зона «Автокультура», где можно посмотреть на редчайшие экземпляры спортивных машин, а также узнать немало интересного.

— У нас не столько быстрые, сколько редкие по нынешним меркам автомобили, — говорит руководитель проекта «Автокультура» Никита Муравин. — Центральной частью нашей работы на фестивале будет лекторий. Именно там, например, мы будем рассказывать, почему некоторые машины считаются легендарными. А также рассмотрим историю английских «гаражистов» — именно из гаражей вышло немало формульных команд. Будет интересная экспозиция и истории. Также проведем парад ретро-автомобилей, и небольшое соревнование.

Всего в тематической зоне будет представлено более сотни машин, некоторые из которых вы вряд ли увидите где-то еще. Кроме того, в рамках Garage Fest вновь будут представлены автомобили для драг-рейсинга. Инфраструктура фестиваля не предполагает полноценных соревнований, но зрителям покажут самые быстрые и громкие образцы, некоторые даже разберут на их глазах и расскажут об их устройстве на лекциях.

«Игора Драйв»

— В нынешнем году мы расширяем наше сотрудничество с фестивалем, — рассказал председатель комитета драг-рейсинга РАФ Тигран Сеферян. — Как многие знают, мы в течение восьми лет проводим в России инженерные соревнования под названием «Формула Студент». Это уникальный международный конкурс, в ходе которого студенты технических вузов проектируют, разрабатывают и сами строят гоночные автомобили, а потом привозят их на старт. У нас уже зарегистрирована 21 команда, в том числе пять иностранных — это рекорд. Надеемся, что сотрудничество с Garage Fest станет постоянным.

Помимо прочего, фестиваль подразумевает и концертную программу — в первый день на нем выступит Леонид Агутин, а во второй для более молодой публики споет Мари Краймбрери. Удовольствие от посещения Garage Fest гарантировано.