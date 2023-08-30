Фабрика талантов: как пройдет финал Igora Drive Drift Challenge

Почему нужно следить за финальным этапом второго сезона гоночной дрифт-серии на автодроме «Игора Драйв».

В первые выходные сентября на автодроме «Игора Драйв» состоится четвертый и финальный этап второго сезона гоночной серии Igora Drive Drift Challenge. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту представляет собой настоящую битву, участники которой на каждом из этапов ведут острейшую борьбу бок о бок, радуя зрителей мастерством своих выступлений. 3 сентября мы узнаем ответ на вопрос , кто же станет «королем дрифта» по итогам сезона 2023 года?

Место рождения — Страна восходящего солнца

Дрифт — главный автомобильный спорт России. Самый медийный, самый доступный и один из самых массовых. Неудивительно, что топовые российские дрифтеры — настоящие звезды и знаменитости.

Дрифт как спортивная дисциплина зародился в Японии. Большую часть этой страны занимают горы, поэтому серпантинов на островах хватает. Десятилетиями любители быстрой езды собирались ночами на закрученных горных дорожках, чтобы выяснить, кто быстрее. Эти нелегальные гонки сами японцы называли touge-battle, что с учетом особенностей японского произношения звучало как «тоге-батторо». Не гнушались участием в этих битвах и профессиональные пилоты, среди которых были Кунимицу Такахаси и Кейичи Тсучия — их часто называют «отцами дрифта».

Такахаси был суперзвездой в 1960-е годы. Он первым среди японцев выиграл этап чемпионата мира по мотогонкам, но после тяжелой аварии сменил два колеса на четыре. Именно он, как гласит легенда, первым в 1970-е начал использовать при прохождении поворотов во время битв силовые скольжения, когда машина ставится боком и затем контролируется газом.

Тсучия блистал на гоночных трассах в 1980-е, но, даже будучи успешным профессионалом, любил участвовать в битвах на серпантинах. Спортивные власти даже приостанавливали его лицензию, когда узнали об этом. Именно Тсучию и его друга, основателя автомобильного журнала Option Даидзиро Инаду стоит благодарить за создание в конце 1990-х годов первого чемпионата по дрифту D1 Grand Prix — чемпионата Японии. Долгие годы именно эта серия считалась лучшей в мире, пока в дрифт не пришли россияне.

Igora Drive Drift Challenge. Фото Пресс-служба «Игора Драйв»

Подходящая площадка

В России центром развития этого вида спорта стал Красноярск, а его крестными отцами — два друга в жизни и соперника на трассе: Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев. Их противостояние вывело спорт на новый уровень и заставляло других пилотов тянуться за лидерами. Гоча и Царь, как их стали называть фанаты, успешно выступали в Интерконтинентальном кубке FIA по дрифту, ездили в Японию и Европу и побеждали иностранных звезд в России. За 15 лет дрифт в России прошел путь от заездов по парковкам торговых центров до одного из сильнейший чемпионатов в мире, который стоит в одном ряду с тем самым D1 GP.

Неудивительно, что именно Аркадий Цареградцев задумался о важности воспитания нового поколения дрифтеров. На трассе «Сочи Автодром» он создал школу дрифта и организовал Sochi Drift Challenge — чемпионат, который позволил опытным дрифтерам получить практику в межсезонье, а начинающим пилотам — попробовать себя в топовых соревнованиях. Так именно эта серия принесла этой весной первый титул в дрифте Григорию Бурлуцкому, одному из лидером RDS Europe.

Но в Северной столице тоже всегда был большой интерес к этой дисциплине — не было лишь подходящей площадки. С появлением Автодрома «Игора Драйв» в Санкт-Петербург после 10-летнего перерыва вернулся RDS GP — главный в России чемпионат по дрифту. Это дало толчок развитию данного вида автоспорта на всем северо-западе России. Но в «Игора Драйв» решили не останавливаться и организовали еще одну серию, которая помогла бы развивать молодых пилотов — Igora Drive Drift Challenge.

Возвращение на трассу успешного рэпера

Уик-энды в рамках Igora Drive Drift Challenge —это масштабный праздник для всех, кто не хочет проводить выходные дома. Автовыставки, выступления диджеев, конкурсы, развлечения для детей, возможность пообщаться с пилотами, рассмотреть поближе гоночную технику в сервисном парке. Для пилотов чемпионат на трассе в Ленинградской области —возможность попробовать себя в профессиональном дрифте или вернуться к любимому занятию.

Так, один из лидеров Igora Drive Drift Challenge 2023 года Владимир Афанасьев возобновил свою карьеру дрифтера после перерыва в 14 лет! За эти годы он выстроил успешную карьеру рэпера под сценическим псевдонимом Нигатив и даже записал гимн легендарной команды Fresh Auto, но уже первый сезон после возвращения стал успешным. Хотя уровень конкуренции в серии очень высок.

На Igora Drift Challenge не только собираются лучшие пилоты северо-запада России (чемпионат имеет статус Кубка Санкт-Петербурга), но и талантливые ребята из других регионов страны. И эта фабрика звезд автоспорта уже дала первые плоды: один из участников Igora Drift Challenge Феодор Чевычелов выиграл этап RDS Europe, который проходил в начале августа на той же самой площадке. И это неудивительно, ведь дрифт-площадка позволяет создавать весьма сложные конфигурации, которые «прокачивают» навыки пилота.

«Все четыре конфигурации в рамках Igora Drive Drift Challenge разные. И все они психологически сложные: вокруг площадки — бетон. И каждый раз тебе приходится уговаривать себя ехать на большой скорости в сторону бетона. При этом машина находится в нестабильном состоянии — в заносе. У нас была конфигурация, похожая на RDS Europe, но с изменениями, которые добавляли технической сложности», — рассказывает Владимир Афанасьев.

Возникает логичный вопрос: зачем пилотам ехать в сторону бетонной стены боком на огромной скорости? Для чего все это? Отвечает Владимир Афанасьев: «Дрифт — это мужская влюбленность. Высокотехнологичная мужская влюбленность. Дрифт вдохновляет, дает силы и энергию».

Igora Drive Drift Challenge. Фото Пресс-служба «Игора Драйв»

Кто фаворит?

В трех прошедших этапах второго сезона Igora Drive Drift Challenge приняли участие более семидесяти пилотов и полутора десятков команд. С учетом количества очков, набранных гонщиками на трех минувших этапах, а также количества очков, которые можно завоевать в случае победы на финальном этапе, на первое место по итогам сезона претендуют без малого тридцать участников. А это значит, что теперь на «Игора Драйв» нас ждут жаркие баталии.

После трех этапов ни одному из участников не удалось стать безоговорочным лидером сезона. Победитель первого этапа Сергей Стилов пропустил вторую и третью гонку сезона. Одержавший победу на втором этапе Александр Мезенцев не очень удачно выступил на стартовом этапе, а на третьем — вовсе оказался в конце второго десятка из-за технических проблем. В преддверии финальной гонки он проводит ревизию всей электрики своего автомобиля и готовит его с тем, чтобы на победной ноте закончить сезон 2023 года. И, наконец, ставший лучшим в третьей гонке сезона Александр Лисовенко вовсе не принимал участия в двух первых этапах.

Таким образом, даже в группе лидеров нет явного фаворита — чтобы назвать главных претендентов на победу, придется перечислить несколько десятков фамилий. А ведь не исключено, что заключительная гонка сезона привлечет и новых участников. Не стоит сбрасывать со счетов и постоянных участников серии. К примеру, Илья Клюкин, проигравший в полуфинале третьего этапа, готовит свою BMW к финалу сезона. Автомобиль рэпера Нигатива (он же Владимир Афанасьев) уже подготовлен к старту. Механик Сергея Стилова на этапах серии RDS Europe Сергей Чуденков выступает в Igora Drive Drift Challenge в качестве пилота. BMW Сергея с мотором Mazda радует стабильностью и скоростью, что позволяет ему бросать вызов сильным соперникам.

Особое внимание — самым маленьким болельщикам

Зарядиться силой и энергией и влюбиться в рев моторов, запах жженой резины и борьбу бок о бок можно 2-3 сентября на автодроме «Игора Драйв».Помимо захватывающих заездов, посетителей финального этапа ожидает обширная развлекательная программа: выставка автомобилей, зажигательные танцы шоу-группы, панорамный экран, где гости могут увидеть трансляцию соревнований. А также всех участников события ждет авторская роспись автомобиля, созданная с использованием современной каллиграфии.

У каждого посетителя будет возможность пообщаться с пилотами и вблизи рассмотреть гоночные автомобили — каждый зритель найдет здесь что-то интересное для себя. Для удобства гостей также будет работать зона фуд-траков, где можно будет насладиться блюдами на любой вкус.

Автодром «Игора Драйв» — это новейший комплекс мирового уровня, который объединяет технические виды спорта и развлечения. Уникальная инфраструктура проекта позволяет проводить на автодроме самые различные виды автомобильных и мотоциклетных соревнований — от кольцевых гонок и ралли-рейдов до ралли-кросса и супербайка. Но помимо собственно спортивных мероприятий, это место для семейного отдыха. Поэтому особое внимание уделяется самым маленьким болельщикам.

Юных поклонников автомобильного спорта в рамках финального этапа Igora Drive Drift Challenge ждут специальные развлекательные мероприятия. Кроме того, автодром предлагает множество других захватывающих занятий — начиная от детской школы картинга и мотокросса и до уникального Автомобильного музея.

Билеты можно приобрести на сайте «Игора Драйв».