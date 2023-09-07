Эффектный финал красивого сезона. Завершился Кубок Санкт-Петербурга по дрифту

По итогам финального этапа на Автодроме «Игора Драйв» почетный трофей завоевал Александр Мезенцев.

Кубок Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge 2023

Командный зачет сезона

1. «Континент парк» (Александр Мезенцев, Никита Самарин, Никита Гольбрайх)

2. KINFOREST VS team (Артем Лейтис, Даниил Власов, Илья Клюкин)

3. «Есть вопросы» (Анатолий Кизин, Матвей Вахрушев, Иван Марченко)

Второй сезон гоночной серии Igora Drive Drift Challenge завершился на Автодроме «Игора Драйв» эффектным финалом. Борьба, столкновения и горящий автомобиль предыдущего победителя— так прошел четвертый этап самых статусных соревнований по дрифту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мощные заезды в дыму, свист покрышек и несущиеся в сантиметрах от бетонных ограждений крутые машины. Такие спецэффекты вживую можно увидеть только на дрифт-гонках, говорят поклонники экстрима.

«Тут все очень круто, круче, чем в гонках и в фильмах! Мне нравится машины рассматривать и фотографировать их. Я всех участников поддерживаю, они все классные. Даже не представлял, что по-настоящему можно так машиной управлять на скорости», — рассказал о своих впечатлениях один из юных болельщиков после знакомства с участниками соревнований.

Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

Огромная цена ошибки

Второй сезон дрифт-битвы на Автодроме «Игора Драйв» стал жарким и масштабным и по количеству пилотов, и по накалу страстей. Всего в чемпионате приняли участие более 170 участников со всей страны, а общая посещаемость составила более 10 тысяч зрителей за весь сезон. К финалу не все автомобили участников доехали целыми, ведь трасса Автодрома предполагает пилотаж непосредственно вблизи защитного бетонного ограждения, поэтому каждая ошибка — это не только потерянные баллы, но и детали машины. В таких заездах гонщики прокачивают свои навыки по максимуму.

В субботу на старт квалификационных заездов 4-го этапа IDDC вышли 43 пилота. Участникам нужно было максимально точно выполнить судейское задание, чтобы получить высокие баллы за стиль, угол заноса и траекторию. Впрочем, каждый мог и сам ощутить, каково это — скользить в крутых поворотах на большой скорости под одобрительные крики трибун. Прямо во время заездов любой гость мог сесть в дрифт-такси и промчаться в «боевой» машине по той же трассе, что и участники соревнований.

Лидеру квалификационных заездов Александру Мезенцеву удалось набрать в упорной борьбе 99 очков в своей второй попытке. Рядом с ним в турнирной таблице с небольшим отрывом расположились Матвей Вахрушев (96,7 очка) Даниил Баландин (96 очков) и Артем Лейтис (95,7 очка).

В воскресенье во время парных заездов на выбывание гонка получилась крайне драматичной. С дистанции сошли четверо участников. Автомобиль Сергея Стилова, обладателя Кубка прошлого года, загорелся во время первого парного заезда. Сергей Чуденков не рассчитал скорость на разгоне и врезался в бетонное ограждение, у Ивана Марченко возникли технические проблемы с машиной, а у автомобиля Алексей Карелина отлетело колесо. В результате в полуфинал вышла та же четверка, что лидировала в первый день.

По итогам финального этапа и всего сезона 2023 года Кубок Санкт-Петербурга по дрифту завоевал Александр Мезенцев, набрав 613 баллов. Второе место на подиуме занял Матвей Вахрушев, у него 511 баллов, третье — Илья Клюкин с 445 баллами. «Достойный финал достойных участников. Это был яркий, запоминающийся, эмоциональный дрифт», — поздравили победителей судьи.

Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

Праздник автоспорта продолжается

Два дня адреналина и невероятных эмоций подарили организаторы гостям и участникам этого спортивного праздника. Весь уикенд на Igora Drive Drift Challenge работали интерактивные площадки. В техпарке зрители общались и фотографировались с участниками соревнований и рассматривали гоночные машины. В перерывах между заездами — могли отдохнуть и перекусить в зоне фуд-траков. Самые маленькие гости могли покататься на детских машинках и мотоциклах, пройти увлекательный квест, собрав достижения в «Дневник автогонщика». Рядом можно было увидеть авторскую роспись автомобиля с использованием современной каллиграфии или посетить выставку эксклюзивных автомобилей.

«Выставка отличная, и вся атмосфера отличная. Рад, что энтузиасты еще остались, каждый разный, каждый на своем стиле, это вдохновляет, потому что я сам такой и смотрю на это с восторгом. Все очень круто, классно, настоящий автодвиж! Хорошо, что дрифт развивается, что есть такая трасса, где и профессионалы, и любители могут заниматься», — поделился впечатлениями участник автовыставки, популярный блогер Гога Тупурия.

Все два дня соревнований в прямой трансляции работали профессиональные судьи и комментаторы, которые помогали зрителям разобраться в происходящем на трассе и поддерживали участников. Трансляцию можно было посмотреть не только на большом экране с трибуны, но и в официальном сообществе Автодрома «Игора Драйв» в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция всех этапов по итогам сезона собрала более 3,6 миллиона просмотров.

«По итогам второго сезона у нас наметилось понимание того, как сложится будущее чемпионата. Он также останется в классе DC3 (их еще называют «Стрит»), но с кое-какими нововведениями относительно специфики. В отличие от открытых трасс, тут мы работаем в бетонном «Колизее», а это накладывает много отпечатков на подготовку и оснащение автомобиля под такие условия. Зато после участия в Igora Drive Drift Challenge уровень подготовки спортсменов заметно растет. Наша миссия — завлечь людей с улицы сюда, для участия в соревнованиях и повышения мастерства», — прокомментировал Андрей Скрипник, соорганизатор Igora Drive Drift Challenge.

Впереди гостей комплекса ждет еще много интересного. В ближайшую субботу «Игора Драйв» приглашает зрителей на большой праздник мотокросса. А 17 сентября на автодроме пройдет Кубок Санкт-Петербурга по ралли-кроссу. Купить билеты можно на сайте Автодрома.