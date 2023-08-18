Автоспорт все ближе к олимпийской программе. Уже в Лос-Анджелес могут приехать лучшие пилоты мира

Пока речь только об электрокартинге, но начало положено.

Автоспорт на Олимпиаде — это больше не мечты и не шутки. Электрокартинг уже несколько раз проверяли на юношеских Олимпийских играх, затем гонки на электрических картах вошли в шорт-лист дополнительных дисциплин программы Лос-Анджелеса-2028. Окончательное решение примут в конце сентября, однако прямо сейчас эксперты считают шансы картинга на попадание в олимпийскую семью крайне высокими. Другой вопрос, надолго ли он там сможет закрепиться, будет ли интерес зрителей и пилотов? И вообще — как автоспорт вяжется с изначальными ценностями олимпизма?

В Лос-Анджелесе ждут пилотов

Льюис Хэмилтон завершает свою карьеру олимпийским золотом, обходя на последнем повороте Макса Ферстаппена. Странный сон фаната автогонок имеет шанс реализоваться — автоспорт на полном серьезе рассматривают в качестве дополнительной дисциплины к Олимпиаде-2028. С недавних пор МОК стал проще относиться к экспериментам — как показала история с карате, комитет вполне может допустить новый вид для проверки на одни Игры, при этом далеко не факт, что мы увидим этот спорт на Олимпиаде дальше. В случае с Парижем-2024 таким видом спорта стал брейк-данс. Для Олимпиады в США рассматривают несколько тестовых дисциплин, которые хотят проверить, насколько они впишутся в олимпийское движение. Среди кандидатов — флаг-футбол (бесконтактная форма американского футбола), крикет, бейсбол-софтбол, лакросс, брейк-данс, кикбоксинг и сквош. А также электрокартинг, который, по данным Reuters, является фаворитом.

Льюис Хэмилтон за рулем карта. Фото Getty Images

Картинг уже был на юношеских Олимпийских играх — в 2018 году в Лос-Анджелесе он стал показательным видом. Впрочем, даже на ЮОИ выдавать медали не решились. Хотя к самому мероприятию было приковано значительное внимание. Гонку открывал тогдашний президент Международной федерации автоспорта (FIA) Жан Тодт, который прикладывал значительные усилия, чтобы автоспорт стал частью олимпийской программы. Первый шаг на этом пути был сделан еще в 2012-м, когда FIA была признана Международным олимпийским комитетом. Тем не менее оставалась важная преграда на пути к Олимпиаде — норма Олимпийской хартии, запрещающая дисциплины, в которых мускульная сила человека заменяется мотором. Тем не менее велась кампания по поводу включения картинга в качестве показательного вида в Париже-2024. Ее возглавлял вице-чемпион «Формулы-1» Фелипе Масса, однако положительного решения добиться не удалось.

Картинг — лучшая дисциплина автоспорта для олимпийского дебюта

Однако сейчас МОК ищет способы найти новую аудиторию для Олимпиады и готов идти на риски. В том числе репутационные. С олимпийским девизом «Быстрее. Выше. Сильнее» разобрались еще в 2021-м, когда добавили к нему инклюзивное «Вместе». Так что мешает включить в программу гонки на картах? Тем более что это противоречит концепции барона Пьера де Кубертена. На заре олимпийского движения МОК допустил автогонки в качестве показательного на Олимпиаду 1900 года в Париже, а затем разрешил на Играх четвертой Олимпиады в Лондоне водно-моторный спорт. В гонках на берегах реки Темзы приняли участие 17 спортсменов всего из двух стран. Награждать пришлось только чемпионов, а так как вид не вызвал интереса, больше с подобными техническими видами не экспериментировали.

Фото Global Look Press

«Олимпиада — это битва людей, а не машин», — сказал Кубертен, которого, согласно легенде, о водно-моторном спорте в Лондоне даже и не предупредили. Тогда и сформировалось действовавшее до недавних пор правило о запрете моторов. Оно звучит так: «Виды спорта, дисциплины или соревнования, результаты которых в значительной степени зависят от механического движения, неприемлемы».

Однако чем карт принципиально отличается от велосипеда или боба? В этих видах, помимо силы человека, важную роль играет и техническая сторона. Без нормального сервиса невозможна даже победа в лыжных гонках, где также ведут борьбу между собой не только лыжники, но и их команда в поиске новых технологий. Единственное строгое ограничение, которое должно быть на Олимпиаде, — равные условия для участников. Пилоты должны соревноваться на одинаковых картах, а за возможным вмешательством в его конструкцию должны следить судьи — как в бобслее.

В этом плане МОК и FIA смотрят в одном направлении — в картинге, как нигде в автоспорте, приняты усредненные условия для пилотов. К тому же это тот базис, с которого начинали буквально все — от пилотов «Формулы-1» до ребят из «КАМАЗ-Мастер». Так что только в этой дисциплине возможна их прямая и равная дуэль. Другой вопрос: насколько зрителям и пилотам это будет интересно? Ведь без звездных имен ажиотажа не будет, в то время как без серьезного «выхлопа» не приедут и реальные звезды.