Пилота из России пустили на гонку в Сильверстоуне. Но ему придется соперничать с женщиной

Организаторы «Гран-при Великобритании» в этом году отказались от дискриминационных мер в отношении наших пилотов.

Российский пилот Никита Бедрин, выступающий в «Формуле-3» за команду «Йенцер Моторспорт», примет участие в гонках на автодроме в Сильверстоуне в ближайший уик-энд, несмотря на серьезные проблемы наших спортсменов с властями Великобритании. В прошлом году британский этап пришлось пропустить россиянину Александру Смоляру, тогда также гонявшемуся в «Формуле-3». Однако теперь позиция организаторов гонок изменилась. Возможно — вслед за теннисным Уимблдоном, а возможно потому, что Бедрин формально выступает по итальянской гоночной лицензии, хоть и является при этом гражданином России.

Фото Global Look Press

Место жительства — Италия

Об отсутствии проблем с допуском на ближайший «Гран-при» «СЭ» заявил сам Никита, а также его агент Петр Алешин. «Нам, можно сказать, повезло, потому что международная автомобильная федерация занимает достаточно лояльную, мягкую позицию. В этом смысле все нормально. Ни о каких ограничений относительно Бедрина не слышал. В плановом режиме готовится и едет на соревнования», — отметил агент.

Напомню, что в автогонках, подобно теннису, не было тотального отстранения россиян. Однако для допуска к соревнованиям пилотам и штурманам было предложено подписать политическую декларацию. Многие сочли ее нарушающей законы России и предпочли либо отказаться от международных стартов, либо подписать документ частично, либо вообще получить лицензию другой страны. В основном переход происходил под флаги Италии и Израиля, хоть были и другие варианты.

17-летний Бедрин давно живет на Аппенинах и получил итальянскую лицензию еще в прошлом году. С ней он успешно выступал в «Формуле-4» в ОАЭ, Италии и Германии. О контракте Никиты с командой «Формулы-3» было объявлено в январе нынешнего года — содействие в этом оказал немецкий проект для молодых гонщиков PHM Racing. Ранее Бедрин также был известен как пилот российской программы SMP Racing.

Фото Global Look Press

Чемпион России в 10 лет

«Формула-3» считается важной ступенькой на вершину автоспорта. Очень многие пилоты «королевской серии» шагнули в «Формулу-1» именно отсюда. Однако говорить о больших перспективах Бедрина пока рано, нынешний сезон складывается для Никиты не слишком удачно — 1 очко в 10 гонках. Наверное, это неплохо для дебюта, но недостаточно для того, чтобы попасть в сферу внимания команд «Ф1».

Никита родился в Белгороде. Его отец — предприниматель Вячеслав Бедрин, учредитель нескольких небольших фирм. Для мальчика с относительно небольшими финансовыми возможностями он добился впечатляющих успехов. В 2016 году в 10-летнем возрасте выиграл чемпионат России по картину и при помощи SMP Racing перебрался в Италию, где продолжил прогресс. Мог бы Бедрин продолжать выступать под флагом России — вопрос. Не исключено, что в этом случае у него возникли бы те же проблемы, что у Александра Смоляра год назад.

Осмеливаться отличаться от других

Любопытно, что в нынешнем чемпионате у Никиты есть необычный соперник, вернее, соперница. В собственной команде PHM Racing на старт выходит девушка — 22-летняя София Флерш. Не то чтобы женщина за рулем машины «Формулы-3» — это такая уж сенсация. Но с учетом того, что для прекрасных дам в последнее время имеется отдельная серия, желание соревноваться с мужчинами достойно уважения. У Софии есть опыт выступления в «Формуле-3» в сезоне-2020, но выше 12-го места она не поднималась.

В нынешнем чемпионате уроженка Баварии также не блещет — регулярные финиши в конце пелетона и 26-е место в общем зачете на данный момент. Однако девушка активна в соцсетях, имеет солидный опыт выступления в различных гоночных проектах и в целом заражает болельщиков позитивом. Как написано в ее профиле — София «борется с предрассудками и является примером для женщин, которые осмеливаются отличаться от других».

Что касается последних успехов российского автоспорта на международной арене, то тут можно отметить второе месте в престижной гонке на выносливость «24 часа Спа» Тимура Богуславского, выступавшего в составе экипажа французской команды AKKodis ASP Team. В июне это же трио выиграло шестичасовой заезд «1000 км Поль-Рикара». Тимур выступает в нейтральном статусе, то есть по российской лицензии. Его отец — депутат Госдумы Ирек Богуславский, находящийся под санкциями Евросоюза.