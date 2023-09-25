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Сегодня, 19:30

На «Игора Драйв» ставят рекорды скорости

Анатолий Курагин
Сергей Кабаргин
Сергей Кабаргин.
Фото kabargin.ru
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Известный российский бизнесмен и видеоблогер Сергей Кабаргин готовит новый концепт-кар на самой скоростной в России шоссейно-кольцевой трассе.

Сергей Кабаргин, известный бизнесмен, автогонщик, создатель «Flanker F» — первого в России гиперкара для дрифта, — тестирует свою новую разработку на автодроме «Игора Драйв». Гоночный Hot Rod — авторский проект Сергея Кабаргина (ddKaba), который он представил публике летом этого года. Сейчас создатель уникальных автомобилей готовит свой новый концепт-кар на самой скоростной в России шоссейно-кольцевой трассе.

Самая передовая и интересная трасса

Пилот российской дрифт-серии RDS GP Сергей Кабаргин известен своими конструкторскими инновациями. Он разработчик Flanker F — первого российского дрифтового гиперкара и Falcon — карбонового среднемоторного родстера, созданного для зимнего дрифта. Новый проект Сергея —Hot-Rod «Flying Brick» («Летающий кирпич»), который еще не появлялся на этапах RDS GP, будет допущен и для дорог общего пользования.

«Мы собрали новый концепт-кар. Поскольку все предыдущие проекты у нас были сделаны для дрифта, с «Ходродом» мы решили посмотреть, как он будет ехать в кольце. Все говорят: «Он квадратный, куда он поедет». Но в принципе у него хорошие данные по аэродинамике. Сейчас мы тестируем машину, чтобы выявить все недостатки и их устранить», — рассказал Сергей Кабаргин.

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Разработку автогонщик тестирует на шоссейно-кольцевой трассе самого современного и технически оснащенного автодрома в стране. В конфигурации трассы «Игора Драйв» присутствуют повороты различной сложности и скорости прохождения: от 180-градусных до более плавных, которые можно проходить на максимальной скорости.

«Из всех трасс, которые есть у нас в России, это самая передовая и интересная. Здесь самое топовое покрытие, сервис и природа прекрасная. Сейчас у нас идут тесты. «Ходрод» — гоночная машина. Когда мы первый раз сюда приехали, у нас было лучшее время — 180 км в час. Мы начали заниматься аэродинамикой и потеряли немного в скорости по прямой, но выиграли в поворотах. Нам интересно загрузить машину именно в поворотах», — говорит Сергей Кабаргин.

Hot Rod
Фото kabargin.ru

279 километров в час

Электронная система хронометража «Игора Драйв» уже зафиксировала максимальную скорость «Ходрода» 279 км/час. Это новый рекорд скорости для автомобилей на этой шоссейно-кольцевой трассе. А самое быстрое время прохождения круга концепт-кара — 1 минута 54 секунды.

«Пока достаточные только двигатель и аэродинамика и вес машины, остальное все надо искать, усовершенствовать. Хотим показать на этой трассе время прохождения круга 1 минута 49 секунд. А потом запустить машину по дорогам общего пользования, потому что я сам хочу на ней ездить», — поделился планами Сергей Кабаргин.

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Впрочем, не только у известных гонщиков есть возможность проверить себя на «Игора Драйв». Протестировать свою машину и установить рекорды на самой современной гоночной трассе в России может любой желающий. Захватывающие перепады высот и удлиненный прямик автодрома позволяет развивать максимальную скорость. До завершения сезона еще есть время, трек-дни на шоссейно-кольцевой трассе будут проходить до конца октября. Ближайший — уже в эту пятницу, 22 сентября. Выбрать удобное время для заездов можно на сайте автодрома.

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