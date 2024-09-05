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Сегодня, 11:45

Мастерство и яркий дрифт. Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга-2024

Анатолий Курагин
Фото Пресс-служба Igora Drive Drift Challenge
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На автодроме «Игора Драйв» прошел четвертый этап Igora Drive Drift Challenge этого сезона.

Впервые в истории серии дрифтеры сражались на шоссейно-кольцевой трассе, которую в захватывающей борьбе покорил Артем Лейтис. Именно он поднялся на первую строчку турнирной таблицы заключительного этапа IDDC. По итогам всего сезона 2024 года Кубок Санкт-Петербурга по дрифту завоевал Александр Мезенцев, который стал двукратным чемпионом серии.

Дополнительное испытание — погода

Кубок Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge — это топовые спортивные соревнования, неповторимая атмосфера захватывающих гонок и одно из самых ярких событий сезона, которого поклонники дрифта всегда ждут с большим предвкушением.

В первый день, 31 августа, в рамках квалификации за путевку в топ-32 боролись 55 пилотов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Северодвинска, Омска, Карелии, Тверской и Мурманской областей. Настоящим вызовом для них стал главный трек «Игора Драйв», на котором дрифтеры соревновались впервые в истории серии. Он обладает особым характером, и не все пилоты смогли выполнить постановку и пройти дистанцию.

Дополнительным испытанием стала петербургская погода: за несколько минут до старта одиночных заездов началась гроза, и шоссейно-кольцевая трасса мгновенно стала мокрой. Пилотам пришлось максимально быстро адаптироваться к новым условиям на треке. Без вылетов на гравийное покрытие и повреждения машин не обошлось! В числе пострадавших оказался и Владимир Афанасьев на BMW 325. Однако набранные 72,5 балла позволили ему пройти в топ-32. Лидером квалификации стал Артем Манько на BMW E36 с результатом в 95,5 балла.

Фото Пресс-служба Igora Drive Drift Challenge

Сезон летних дрифт-битв завершен

В воскресенье во время парных заездов борьба получилась драматичной. Никита Гольбрайх не рассчитал скорость и столкнулся с BMW E92 Антона Мифсуда. В топ-16 в дуэли сошлись Сергей Стилов и Феодор Чевычелов. Во время первого хита между ними чуть не произошло столкновение, но Феодор смог его избежать. Однако он не предотвратил ряд ошибок, и в результате лидер личного зачета серии вылетел из борьбы. В топ-8 мастерство и яркий дрифт показали Илья Клюкин и Александр Мезенцев. В парной дуэли лучшим оказался чемпион прошлого сезона Мезенцев. Он прошел в топ-4 и в борьбе за третье место соревновался с чемпионом первого сезона IDDC Сергеем Стиловым.

По итогам финального этапа третью строчку турнирной таблицы занял Александр Мезенцев. В решающей дуэли сошлись Артем Лейтис на Nissan Fairlady Z и Алексей Карелин на Toyota Altezza. В острой борьбе за титул победителя четвертого этапа IDDC сильнейшим оказался Лейтис. В командном зачете победу одержали KINFOREST TYRE, которые опередили Kinforest Driftteam, а тройку лидеров замкнули «Континент-Пак».

В итоговом зачете второго сезона победителей Кубка Санкт-Петербурга стал Александр Мезенцев, защитивший прошлогодний титул. На второе место в итоговой классификации поднялся Артем Лейтис. Третье место занял Феодор Чевычелов. В командном зачете серии в этом сезоне победу одержала команда KINFOREST TYRE. На втором месте турнирной таблицы расположилась команда SSB MW Kinforest Drift, на третьем — «Континент-Пак».

Сезон летних дрифт-битв на этом завершен. Новые вызовы и захватывающие гонки в рамках Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge пройдут в 2025 году.

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