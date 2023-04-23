Снимается топлес и мечтает об IndyCar. Как горячая автогонщица из США стала популярной

История Линдси Брюэр.

Американку Линдси Брюэр нарекли самой красивой автогонщицей в мире. Кто она такая и как попала в мужской вид спорта? Рассказывает «СЭ».

Детство

С раннего детства Линдси проводила много времени со своим отцом, который постоянно ремонтировал машины. Так она узнала много об автомобилях. Девочка родилась 17 апреля 1997 года в штате Колорадо (США) и уже в 11 лет впервые села за руль. Случилось это на праздновании дня рождения ее друга. Торжество отмечали в картинг-центре, где милая девочка обогнала многих. Да и к тому же ей самой так понравилось сидеть за рулем, что она решила заниматься этим профессионально.

Сначала Брюэр участвовала в соревнованиях на 125-кубовых картах регионального уровня, затем пробовала себя на национальных турнирах. В 2015 году Линдси перешла на 2000-кубовые спорткары, где целых пять лет с переменным успехом соревновалась в чемпионатах США по картингу. Также Брюэр окончила Государственный университет Сан-Диего, получив диплом в области бизнеса.

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Новый этап в карьере

В 2021-м американка с командой Formula 4 Skip Barber Racing School Team выступала в туре TC America Series, где заняла 14-е место из 23 в общем зачете. При этом она была единственной девушкой.

Уже в 2022-м Линдси дебютировала в Indy Pro 2000 Championship, который считается американским аналогом «Формулы-3». Сезон-2023 девушка проводит в гонках серии IndyCar. И пусть Брюэр не показывает высоких результатов, это не мешает ей делать автоспорт популярнее и мечтать о больших турнирах.

«Я надеюсь, что в 2023 году буду конкурентоспособна, моя главная цель — это в ближайшие несколько лет попасть в IndyCar и на старт «500 миль Индианаполиса», — признается она. Кстати, девушке даже удалось посидеть за рулем болида Кими Райкконена во время гоночного уик-энда «Формулы-1» в Остине.

Фото Соцсети

Популярность

Яркая блондинка за рулем спорткаров, конечно, привлекает внимание. Неудивительно, что у нее образовался большой фан-клуб. Особенно популярна девушка в социальных сетях. На ее страницу в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) подписаны 2,1 миллиона подписчиков. Также она ведет Tik-Тok и YouТube. В своих блогах спортсменка рассказывает о тренировках и путешествиях.

Помимо спорта Брюэр работает моделью, ведь у нее не только милая внешность, но и отличная фигура. Она часто снимается для журналов и участвует в модных показах. Девушка вовсю пользуется своей популярность, так, в 2021 году даже запустила собственную криптовалюту $LINDS.

И, конечно, многих ее поклонников интересует личная жизнь автогонщицы. Судя по соцсетям, у Линдси есть молодой человек, однако совместных фотографий у них немного. В настоящее время она проживает в Лос-Анджелесе.