Чудо или монтаж? Покрышка слетела и сама вернулась на место на чемпионате Санкт-Петербурга по дрифту

На дрифт-турнире в Петербурге шина слетела с колеса и вернулась на место

Организаторы уверяют: так все и было на самом деле.

На чемпионате по дрифту в Санкт-Петербурге во время заезда с машины слетела шина, но затем она сразу же вернулась на место. Такого в автоспорте не видели, возможно, никогда, поэтому многие справедливо подумали, что появившееся в Сети видео — красивый монтаж. Разобраться и правда трудно: магия это или грамотный пиар-ход.

Как это было

Пилотом-счастливчиком оказался Артем Перепелица. Именно с его Nissan во время одного из поворотов, судя по видео, случилось чудо: покрышка слетела с диска, укатилась с трассы прямо на поле, изменила траекторию, догнала машину и сама наделась.

«Разувается автомобиль Артема — и улетает колесо. И обратно возвращается! Да! Вы видели, что было сейчас, друзья? Колесо обулось обратно на диск», — закричал комментатор.

В итоге Перепелица занял третье место в личном зачете, хотя, по его признанию, он вообще не верил в попадание на пьедестал.

Что сказали организаторы и гонщик

По словам организаторов чемпионата, шина смогла вернуться на место, так как автомобиль не снизил скорость после потери покрышки.

«Это первый раз вообще в дрифте такое. Было раньше, что колеса целиком откручивались. А здесь покрышка соскочила с диска и вернулась на место. Такого не было раньше. Пилот не снизил скорость. Машина сравнялась со скоростью покрышки. Она подскочила на какой-то кочке и вернулась на место. Случай один на миллион», — цитирует их «Фонтанка».

Сам Перепелица отреагировал на произошедшее с восторгом.

«Этап, конечно, фантастический вышел. Случай с шиной уникален», — написал Артем в соцсетях.

В Сети уже шутят, что произошедшее на видео — это «шиномонтаж», однако момент действительно попал в трансляцию соревнований.

Заезд в рамках летнего чемпионата по дрифту состоялся 19 апреля и прошел на гоночной трассе Автодром Санкт-Петербург.