«Я стал более экологично полезным человеком для общества». Откровенный разговор с Никитой Мазепиным

Экс-пилот «Хаас» — о возможном возвращении в «Формулу-1» в другом статусе, практической стрельбе и опыте киносъемок.

В середине октября Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1». Спустя месяц «СЭ» поговорил с нашим самым обсуждаемым автогонщиком о дальнейших планах. От бизнеса до занятия хоккеем, триатлоном и стрельбой.

О недавней победе в Кубке России по ралли-рейдам в Астрахани

— Это более расслабленный формат, чем я привык в сериях с открытыми колесами. Откровенно говоря, это вариант любительского автоспорта, который приносит мне удовольствие. Гонка длилась три дня на просторах Астраханской области. Вокруг красивая природа, свежий воздух. Это мне по душе. Рад, что удалось показать результат, и для меня это хорошая веха в моем развитии в гонках.

Я считаю, что в ралли-рейдах, в категории Т3, есть четыре знаменательных события. Это ралли «Шелковый путь», который я выиграл. Кубок России, который я выиграл. Чемпионат России, который собираюсь проехать в следующем году и, надеюсь, тоже выиграть. И «Ралли Дакар». То есть сейчас я нахожусь на отметке ровно 50 процентов выполненного пути в ралли-рейдах, и когда доберу два оставшихся приза, то, возможно, уже буду переходить в другие категории. Но подчеркну, что здесь речь именно про занятия автогонками в качестве любительской деятельности.

О путешествиях по России

— Когда я учился в школе, то все мои одноклассники только и говорили про Лазурный Берег. Потом у меня началась профессиональная карьера, и я стал базироваться в Европе. Поэтому почти не видел нашей страны до определенного момента. Рад, что сейчас у меня есть возможность путешествовать по России и наслаждаться ее многогранностью. Топ-3 места, куда хочется вернуться? Можно выделить ту же Астрахань, где есть настоящая пустыня. Для меня было большим визуальным сюрпризом, что в России есть свой Дубай. Большие дюны и все остальное. Откровением стал и зимний Байкал, который мы пересекали на баги с моими товарищами. Проехали от Иркутска до острова Ольхон на шипованной резине. Это было грандиозное путешествие. Очень нравится в нашей культурной столице. Летние дни, белые ночи, разведение мостов в Санкт-Петербурге — это что-то.

Очень хочу побывать на Камчатке, Сахалине, Алтае. Рад, что будет такая возможность на ралли «Шелковый путь» в 2025 году, который пройдет от Иркутска до Алтая. Камчатка у меня по плану в марте, где я планирую заняться хеле-ски (разновидность горнолыжного спорта, фрирайда, сущность которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам. — Прим. «СЭ»). Поездка на Сахалин пока не в моем графике, но надеюсь, что повод появится.

Фото Global Look Press

О желании выступить в «Дакаре»

— План проехать «Дакар» родился в моей голове еще в 2021 года. Тогда обсуждали с Сергеем Карякиным, что я смогу выступить в ралли-рейде будучи действующим гонщиком «Формулы-1». Это было бы достаточно уникальной историей. К сожалению, у высших сил был другой план, и все мы знаем ситуацию, которая произошла со мной в марте 2022 года. Поэтому я уверен, что до конца своей жизни я точно проеду «Дакар». Но не могу сказать, что это произойдет в 2025 году, потому это зависит не от меня. Я готов, команда 99 Racing готова меня заявить. Вопрос лишь в том, будет ли российская команда допущена до старта, под каким флагом, на каких условиях.

Профессиональный автоспорт — пройденная глава

— Это вынужденно пройденная глава, потому что много лет автоспорт являлся для меня основным видом деятельностью. Я закрывал ею свои экзистенциальные потребности. Просыпаясь утром, я мог себе ответить на вопросы: «Зачем я здесь?», «Кто я?», «Чем отличаюсь от других профессионалов». Я входил в двадцатку лучших гонщиков мира, и меня эта позиция вполне устраивала. У меня был пятилетний контракт с командой «Хаас», и я планировал как минимум пять лет провести в «Формуле-1». Добиться успеха в этой серии.

Моя мечта оборвалась по не зависящим от меня политическим причинам, но в 25 лет я отказываюсь соглашаться с тем, что лучшие годы моей жизни позади. Мои цели быть лучшим и успешным как стояли, так и будут стоять до момента моего выхода на пенсию. А до этого еще далеко. Да, я был сосредоточен на гонках, но всегда смотрел на свою жизнь шире. Получил хорошее образование, учил языки. Так что одна дверь для меня закрылась, а другая открылась. Она достаточно широкая.

О спортивных увлечениях помимо автоспорта

— Я увлекся практической стрельбой и в следующем году планирую выступить в чемпионате России. Занимаюсь ею два раза в неделю. Также начал два раза в неделю играть в хоккей. Оставшиеся три дня посвящаю триатлону. Планирую выступить на Ironman в 2025 году, а для этого нужна очень качественная подготовка.

Фото Global Look Press

О бизнесе

— Я решил сосредоточиться на бизнесе спустя три дня после разрыва своего контракта в «Формуле-1» и не схожу с этого пути. Считаю, что есть две правильные модели выстраивания жизни: либо усиливать сильные стороны, либо работать над своими слабыми сторонами. Я пока выбираю первое. У меня есть предпринимательские гены, хорошее образование, серьезная база в спорте. Так что есть все предпосылки искать себя в бизнесе, и возможно в бизнесе, связанном со спортом.

О возможной помощи отцу в Федерации водных видов спорта России

— Это зависит не от меня, но я бы с удовольствием включился в процесс, учитывая, что первым моим видом спорта, которым я начал заниматься в детстве, было плавание. И я даже успел поучаствовать в нескольких соревнованиях. Поэтому если моя помощь потребуется, то я готов.

О судебных процессах по снятию санкций Евросоюза

— Это было непростое время. За два с половиной года нахождения в санкционных списках я многое потерял. После снятия санкций появилась гипотетическая возможность путешествовать по старым добрым местам Европы, которые близки мне. Больше ничего я не приобрел и в общем-то остался в глубочайшем минусе с точки зрения разрушения мечты, к которой двигался долгое время. То есть я прошел яркий путь от нахождения на пике своей формы как профессионального спортсмена до неожиданного, неподготовленного ее завершения. Если взять глобально, то за неделю моя карьера полностью свернулась.

Однако у этой медали есть и другая сторона. Абсолютно точно могу сказать, что эта ситуация сделала меня сильнее. Я стал более экологично полезным человеком для общества. У меня была возможность быть полезным и помочь коллегам-спортсменам, которые оказались в похожей ситуации. В рамках фонда «Мы выступаем как один» мы сделали и сделаем еще много успешных кейсов. Я занялся своим духовным развитием и многое для себя открыл с точки зрения своего предназначения.

Поэтому, к сожалению, на моей полке не будет кубка с подиума «Формулы-1», который я как минимум хотел заработать, а возможно, и хотел бы представить российскому автоспорту нового чемпиона мира в классе «Формула-1». Я об этом мечтал, но потерял мечту. Однако нашел много нового. И здесь не мне судить, что из этого важнее.

Фото Global Look Press

О неудачном дебютном сезоне в «Хаас»

— В автогонках очень сложно долго держаться на вершине. Сегодня ты выиграл этап, и все вокруг говорят, что ты молодец. В следующей гонке проиграл или не смог доехать до финиша, и риторика сразу меняется. Из разряда «он плохой гонщик, меняйте его». Повторюсь, у меня были долгосрочные планы, связанные с «Формулой-1». Я не сомневался в достижении успеха после неудачного первого сезона, потому что у меня не было ничего в карьере, что бы у меня получалось с первого раза. Ни в картинге, ни в других формульных сериях, включая «Формулу-4» или «Формулу-3». Но в итоге везде заканчивал с результатом, который позволял мне двигаться дальше. Уверен, что и в «Формуле-1» у меня бы начало получаться лучше уже со второго сезона.

О возможном возвращении в «Формулу-1»

— Я на 99 процентов уверен, что вы точно увидите меня в «Формуле-1». Но, как в известном анекдоте, есть нюанс. Он заключается в том, в какой роли я вернусь в королевские гонки. Думаю, что уже не в роли гонщика.

Кто из российских пилотов в обозримом будущем может пробиться в «Формулу-1»

— Роберт Шварцман? Я не могу назвать его нашим пилотом, потому что он сделал выбор в пользу другой страны. Если бы ваш вопрос звучал про израильских гонщиков, то я бы отметил его. Что касается россиян, то трудно ответить на этот вопрос, потому что количество наших талантливых гонщиков сейчас зашкаливает. Русская школа картинга, на мой взгляд, является лучшей в мире. Когда я занимался [картингом], то мог только мечтать о таких условиях. Поэтому готовы ли наши спортсмены быть лучшими на мировой арене автоспорта? Точно да. Готова ли мировая общественность и позволят ли их политические регуляторы допустить россиян до мировых серий? По моим оценкам, сегодня, к сожалению, нет.

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Об опыте съемок в сериале

— Когда мне предложили поучаствовать в съемках сериала «Беспринципные», это было неожиданно. Однако отказаться я не мог. Во-первых, дружу с Александром Цыпкиным и являюсь большим поклонником его таланта. Во-вторых, было интересно попробовать себя в новом амплуа. Да, я уже снимался в Drive to Survive (фильм Netflix о «Формуле-1». — Прим. «СЭ»), однако это был документальный проект. Игровое кино — совсем другая история. Это колоссальное количество повторных дублей одной и той же картинки. Недолго поучаствовав в этом процессе, я проникся глубочайшим уважением к профессии актера. Понял, насколько это тяжелый труд. При этом если меня еще раз позовут, с удовольствием приму приглашение.