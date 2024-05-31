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Сегодня, 13:45

Бывшая теннисистка изменила мир автоспорта и заставила уважать девушек за рулем. История Одетт Сико

Одетт Сико участвовала в четырех гонках «24 часа Ле Мана»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Автогонщица Одетт Сико
Одетт Сико.
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Настоящая легенда.

Сегодня уже, пожалуй, мало кого можно удивить историями об успехе женщин в тех сферах жизни, что раньше считались исключительно мужскими. Однако даже в спорте, где битва за инклюзивность и равные возможности достигла своего апогея, есть дисциплины с явным перекосом в сторону мужчин. Среди таких точно выделяется автоспорт. Несмотря на усилия по продвижению женщин-пилотов в той же «Формуле-1», реальную популярность и успех мы видим лишь у представителей сильного пола. В то время как девушки стремились выбить себе место под солнцем в индустрии, по сути, с момента ее зарождения. И показательна тут история француженки Одетт Сико, самой успешной девушки-пилота легендарных «24 часов Ле Мана».

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Приглашение женщины к участию в «Ле Мане» изменило всю автомобильную индустрию

92 года назад случилось едва ли не самое беспрецедентное выступление на легендарной гонке на выносливость «24 часа Ле Мана». Француженка Одетт Сико была близка к чуду — выступая наравне с мужчинами остановилась в шаге от призовой тройки. В гонке 1932 года Одетт заняла четвертое место, до сих пор это лучший результат для женщин в этой суточной гонке. Успех Сико был как раз в духе «ревущих двадцатых». Тогда первые движения за эмансипацию женщин набирали обороты. Девушки начали пробовать себя там, где раньше их и представить себе не могли. В том числе и в таком новом явлении, как автоспорт. Первая женская автогонка прошла уже в 1925 году. Пресса похвалила инициативу — от желающих поучаствовать не было отбоя, причем многие показывали поразительный уровень мастерства. Что заставило отказаться от стереотипов и допускать женщин в том числе и к прямой конкуренции с мужчинами.

И вот уже три года спустя на автодроме в Бургундии Джанин Дженнки выигрывает первую гонку за рулем Bugatti Type 35C, опережая всех участвовавших в соревновании мужчин. А в 1930 женщину впервые допускают к участию в «24 часах Ле Мана». Газеты тут же подхватили эту историю. Издание L'Auto писало о событии как о поворотном в истории не только автоспорта, но и автомобилестроения в принципе — ведь тогда девушка за рулем считалась чем-то трудно объяснимым. И если женщина справится с такой гонкой на выносливость, то все разговоры о том, что слабому полу за рулем не место, несостоятельны. Спонсировала это мероприятие графиня Маргарита Марез, наследница знатного рода и владелица шикарного Bugatti Type 40, предназначенного для гонок в категории 1,5 л.

Заснула в ожидании своей очереди за руль и перепутала количество кругов

Марез наняла для участия в гонке бывшую профессиональную теннисистку. Одетт Сико провела 12 лет в туре, после чего закончила с теннисом и решила попробовать себя в автоспорте. В те годы это было совершенно нормально, так как мало кто в принципе воспринимал автоспорт как нечто серьезное. Более того, Одетт немного стеснялась себя и, как и многие другие гонщики тех лет, использовала вымышленное имя, заявляясь на заезды. Чаще всего 31-летнюю пилотессу можно было встретить под ником Мадам Ковилль. Команда Сико успешно преодолела все 132 круга и финишировала на седьмом месте, причем первой в своей категории. Этот успех заставил уважать Одетт в автомобильном сообществе. Тот же L'Auto и вовсе писал о завершении эпохи гегемонии мужчин, так что в деле развития феминистического движения победы Сико решали многое.

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Впечатлились Одетт и фанаты. То, с какой легкостью и элегантностью француженка управляла не самым маневренным Bugatti, не могло не вызвать уважения. Через год Сико с подругами вновь появилась на «Ле Мане», правда, уже не столь успешно. Ее автомобиль был дисквалифицирован в начале гонки из-за недоразумения во время пит-стопа. Графиня Марез также заявилась в гонку, и когда Маргарита подъехала, чтобы заправиться и отдать Сико руль, последняя пропала. Как оказалось позже — спала возле пит-лейна. Команда потеряла важные секунды, а когда Одетт все-таки выехала на трассу, то по неизвестной причине остановилась на два круга раньше, чем было разрешено правилами. Случай забавный, но даже он не стал поводом для издевательств и насмешек. Девушки уже заставили себя уважать, и даже автомобильные журналисты вместо ухмылок насчет женщин за рулем писали про то, что каждый допускает ошибки — даже самый титулованный чемпион.

Едва не погибла из-за потери управления автомобилем во время дождя

В 1932 году Сико уже точно смогла доказать миру, на что способна она, а вместе с ней и все женщины. На этот раз под ее управлением был Alfa Romeo 6C-1750. В напарниках теперь уже мужчина — опытный Луи Чаравель. Дуэт провел сенсационную гонку, заняв четвертое место в общем зачете и первое в своей категории. Пара вернулась на «Ле Ман» и в 1933 году, шла шестой посреди ночи. Были шансы и на победу, но незадолго до рассвета воскресенья ливень нарушил ритм гонщиков. Сико не справилась с управлением — машина врезалась в два дерева справа от трассы, а затем пересекла дорогу и задела еще одно препятствие на другой стороне обочины. Автомобиль загорелся в тот момент, когда ветки деревьев завалили асфальт. К счастью, Сико подбросило в воздух, и она приземлилась на дремлющего неподалеку полицейского.

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Совсем без повреждений не обошлось — сломано запястье, серьезный ожог ноги. Так и неудивительно, что Одетт больше не появилась в качестве пилота на «Ле Мане». Однако была замечена штурманом в другой престижной гонке — «Париж — Ницца» в 1935 году. Год спустя нефтяная компания Yacco решила провести свою рекламную акцию, посвященную женщинам-водителям. Четыре пилотессы — Одетт Сико, Хелле Найс, Симона де Форест и Клэр Деколла — на автомобиле с 3,6-литровым двигателем Matford V8 преодолели 30 000 км со скоростью 140 км/ч. В результате заезда четверка установила сразу 25 мировых рекордов.

Дальнейшей карьере гонщицы помешала Вторая мировая, когда миру стало уже совсем не до автоспорта. Так или иначе, Сико осталась в индустрии и участвовала в гонках в качестве консультанта в 1950-е и 1960-е. И до конца своей жизни была настоящим символом и примером для подражания для многих девушек. В последние годы мы видим ренессанс женского автоспорта. Недавно, к примеру, девушки выиграли этап престижной серии ралли FIA WEC 2023 года в Бахрейне. Кто знает, может, история Сико вдохновит кого-то и на победу в гонке «24 часа Ле Мана».

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