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Сегодня, 15:15

FIA ужесточила правила для гонщиков из России и Белоруссии. Исключений для спортсменов с двойным гражданством больше нет

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Флаг России
Фото Getty Images
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Теперь пилотам не поможет игнорировать декларацию даже наличие паспорта другой страны.

Международная автомобильная федерация (FIA) пересмотрела свое же решение относительно российских и белорусских гонщиков, выступающих на международных соревнованиях под другим флагом или с лицензией другой страны. В феврале таким спортсменам было разрешено участие в международных стартах без необходимости подписывать политическую декларацию. Теперь это стало обязательным. Почему организация поменяла свои же требования? И чем она это мотивирует?

Декларация

Изначально казалось, что FIA проявила себя в качестве одной из самых лояльных ассоциаций мира, позволив российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Но требования, которые организация предъявила спортсменам из России, оказались достаточно жесткими и даже абсурдными. И имели мало общего со спортом и нейтральным статусом.

Политическая декларация, на подписании которой настаивала FIA, не только запрещала использование любой национальной российской символики, но и требовала признания твердой приверженности FIA солидарности с народом Украины и их автомобильной федерацией. Также нельзя делать никаких заявлений со словами поддержки (прямой или косвенной) деятельности России и Белоруссии в отношении текущей ситуации.

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Иными словами, гонщики должны поддержать украинский народ и ни в коем случае не выражать солидарность своей собственной стране. Неудивительно, что многие российские гонщики отказались пойти на такие условия и не стали подписывать данную декларацию. Некоторые же пошли другим путем — сменили спортивное гражданство.

Среди таких спортсменов — Роберт Шварцман, у которого также есть израильский паспорт. Российский автогонщик поменял национальную лицензию, чтобы не подписывать политическую декларацию. Подобный трюк проделал не только он: к примеру, Кирилл Смаль выбрал Киргизию. А Амир Фейзулин и Александр Буханцов вообще взяли лицензии государства Сент-Китс и Невис в Карибском море.

Пилот Роберт Шварцман
Роберт Шварцман.
Фото Global Look Press

Ужесточение

Однако больше такой трюк российским и белорусским гонщикам с двойным гражданством провернуть не удастся. Еще в феврале FIA смягчила условия для таких спортсменов и не требовала подписания политической декларации. Но теперь решение пересмотрено, пусть сам текст декларации и стал менее жестким.

«Любой российский или белорусский гонщик или чиновник с двойным гражданством, который не подпишет декларацию, обязывающую придерживаться принципа мира и политического нейтралитета FIA, не будет допущен к участию», — говорится в сообщении на сайте FIA.

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Пересмотр решения объясняется тем, что спортсмен, соглашаясь на данные условия, таким образам выражает свою солидарность с принципами FIA сохранять нейтралитет и выступать за мир. Требования касаются всех пилотов из России и Белоруссии без исключения. Подписывать документ будет необходимо даже в случае решения выступать в соревнованиях под флагом страны второго гражданства. Но и это не гарантирует таким гонщикам участия в международных турнирах. Об этом у FIA есть отдельный пункт.

«Во избежание сомнений участие российских и белорусских пилотов, отдельных участников соревнований и официальных лиц в конкретной стране по-прежнему зависит от соблюдения любых применимых транснациональных, национальных и местных законов», — говорится в заявлении.

Российский пилот Никита Мазепин
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Мораль

Теперь россиянам остается только дождаться новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), которые могут существенно изменить их положение (или нет). Либо искать альтернативные варианты — так, Никита Мазепин выступает в Азиатской серии Ле-Ман. В ОАЭ нет никаких запретов для российских спортсменов. Поэтому наш гонщик спокойно соревновался как россиянин в нейтральном статусе и не подписывал никаких документов. Помимо Мазепина под лицензией Российской автомобильной федерации в данной серии выступал также Вячеслав Гутак, и даже добивался успехов.

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FIA же продолжает внимательно следить за событиями на Украине и оставляет за собой право предпринимать любые дальнейшие действия или внедрять дополнительные меры в будущем. Но понятно, что последующие решения будут зависеть от позиции МОК и ситуации в мире. Учитывая все позитивные рассуждения организации в отношении россиян, можно надеяться на лучшее. Или же искать для себя альтернативы, которых теперь стало меньше из-за новых правил FIA.

Никита Мазепин
Роберт Шварцман
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