FIA ужесточила правила для гонщиков из России и Белоруссии. Исключений для спортсменов с двойным гражданством больше нет

Теперь пилотам не поможет игнорировать декларацию даже наличие паспорта другой страны.

Международная автомобильная федерация (FIA) пересмотрела свое же решение относительно российских и белорусских гонщиков, выступающих на международных соревнованиях под другим флагом или с лицензией другой страны. В феврале таким спортсменам было разрешено участие в международных стартах без необходимости подписывать политическую декларацию. Теперь это стало обязательным. Почему организация поменяла свои же требования? И чем она это мотивирует?

Декларация

Изначально казалось, что FIA проявила себя в качестве одной из самых лояльных ассоциаций мира, позволив российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Но требования, которые организация предъявила спортсменам из России, оказались достаточно жесткими и даже абсурдными. И имели мало общего со спортом и нейтральным статусом.

Политическая декларация, на подписании которой настаивала FIA, не только запрещала использование любой национальной российской символики, но и требовала признания твердой приверженности FIA солидарности с народом Украины и их автомобильной федерацией. Также нельзя делать никаких заявлений со словами поддержки (прямой или косвенной) деятельности России и Белоруссии в отношении текущей ситуации.

Иными словами, гонщики должны поддержать украинский народ и ни в коем случае не выражать солидарность своей собственной стране. Неудивительно, что многие российские гонщики отказались пойти на такие условия и не стали подписывать данную декларацию. Некоторые же пошли другим путем — сменили спортивное гражданство.

Среди таких спортсменов — Роберт Шварцман, у которого также есть израильский паспорт. Российский автогонщик поменял национальную лицензию, чтобы не подписывать политическую декларацию. Подобный трюк проделал не только он: к примеру, Кирилл Смаль выбрал Киргизию. А Амир Фейзулин и Александр Буханцов вообще взяли лицензии государства Сент-Китс и Невис в Карибском море.

Роберт Шварцман. Фото Global Look Press

Ужесточение

Однако больше такой трюк российским и белорусским гонщикам с двойным гражданством провернуть не удастся. Еще в феврале FIA смягчила условия для таких спортсменов и не требовала подписания политической декларации. Но теперь решение пересмотрено, пусть сам текст декларации и стал менее жестким.

«Любой российский или белорусский гонщик или чиновник с двойным гражданством, который не подпишет декларацию, обязывающую придерживаться принципа мира и политического нейтралитета FIA, не будет допущен к участию», — говорится в сообщении на сайте FIA.

Пересмотр решения объясняется тем, что спортсмен, соглашаясь на данные условия, таким образам выражает свою солидарность с принципами FIA сохранять нейтралитет и выступать за мир. Требования касаются всех пилотов из России и Белоруссии без исключения. Подписывать документ будет необходимо даже в случае решения выступать в соревнованиях под флагом страны второго гражданства. Но и это не гарантирует таким гонщикам участия в международных турнирах. Об этом у FIA есть отдельный пункт.

«Во избежание сомнений участие российских и белорусских пилотов, отдельных участников соревнований и официальных лиц в конкретной стране по-прежнему зависит от соблюдения любых применимых транснациональных, национальных и местных законов», — говорится в заявлении.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Мораль

Теперь россиянам остается только дождаться новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), которые могут существенно изменить их положение (или нет). Либо искать альтернативные варианты — так, Никита Мазепин выступает в Азиатской серии Ле-Ман. В ОАЭ нет никаких запретов для российских спортсменов. Поэтому наш гонщик спокойно соревновался как россиянин в нейтральном статусе и не подписывал никаких документов. Помимо Мазепина под лицензией Российской автомобильной федерации в данной серии выступал также Вячеслав Гутак, и даже добивался успехов.

FIA же продолжает внимательно следить за событиями на Украине и оставляет за собой право предпринимать любые дальнейшие действия или внедрять дополнительные меры в будущем. Но понятно, что последующие решения будут зависеть от позиции МОК и ситуации в мире. Учитывая все позитивные рассуждения организации в отношении россиян, можно надеяться на лучшее. Или же искать для себя альтернативы, которых теперь стало меньше из-за новых правил FIA.