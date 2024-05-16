Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Автоспорт

Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 15:30

Российский пилот блеснул в «Формуле-Е». Он готов совмещать два престижных чемпионата

Шварцман показал лучшее время на тестах «Формулы-Е» в Берлине
Сергей Подушкин
Обозреватель
Роберт Шварцман.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Роберт Шварцман за месяц до «24 часов Ле-Мана» показал лучшее время на тестах электрического авто.

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий в последнее время под израильским флагом, в нынешнем сезоне резко активизировался. Он дебютировал за рулем «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а на днях блестяще провел официальные тесты новичков «Формулы-Е» в Берлине, показав лучшее время в обеих сессиях и совсем чуть-чуть уступив время лучшего круга недавнего гоночного уик-энда. Не исключено, что Шварцман вскоре дебютирует в «Формуле-Е», но для начала 24-летнего гонщика ждут легендарные «24 часа Ле-Мана».

Роберт Шварцман. Шварцмана замариновали в «Феррари». Теперь он мечтает не о «Формуле-1»

Мечтами о «Формуле-1» сыт не будешь

За свою юниорскую гоночную карьеру Шварцман зарекомендовал себя как один из самых быстрых пилотов своего поколения. В 2019-м он с большим преимуществом выиграл «Формулу-3», а затем стал четвертым и вторым в общем зачете в двух сезонах «Формулы-2». Причем в большинстве гонок смотрелся не хуже японца Юки Цуноды и китайца Гуаньюй Чжоу, сейчас выступающих в «Ф-1». В 2021-м он завоевал титул вице-чемпиона «Ф-2», правда, уступил напарнику по команде австралийцу Оскару Пиастри, который сейчас является одним из боевых пилотов «Макларен».

Гонщик Роберт Шварцман.
Роберт Шварцман за рулем болида «Формулы-Е».
Фото Global Look Press

В общем, Шварцман, по мнению многих, заслуживал шанса в королеве автоспорта, но так его и не получил. Ограничившись участием в пятничных свободных практиках за рулем «Феррари». В нынешнем сезоне он также получил статус резервиста «Феррари» наряду с итальянцем Антонио Джовинацци, однако, когда из-за аппендицита «Гран-при Саудовской Аравии» пропустил испанец Карлос Сайнс, в качестве замены Скудерия выбрала третьего резервиста юного британца Оливера Бермана.

Болид Роберта Шварцмана на&nbsp;гонке&nbsp;GT World Challenge Europe. Шварцман выиграл гонку за «Феррари». Чемпионом стал другой россиянин

«Еще зимой я решил, что глупо просить Антонио и Роберта присутствовать на всех гонках сезона, учитывая их занятость WEC», — объяснил тогда свой выбор глава «Феррари» Фредерик Вассер. И Берман, кстати, его не подвел. Но не исключено, что Шварцман мог выступить еще лучше, чем подстегнул бы свою формулическую карьеру.

Понятно, что Роберт пока еще достаточно молод, чтобы продолжать мечтать о «Формуле-1». Но одними мечтами сыт не будешь — пилот, имеющий российское и израильское гражданство, в 2024-м получил шанс попробовать себя в престижном чемпионате WEC. Вместе с ним в экипаже AF Corse выступают знаменитый поляк, экс-победитель этапа «Гран-при «Ф-1» Роберт Кубица и китаец Е Ифань. На первых трех этапах «Феррари» под их управлением один раз финишировала четвертой и дважды восьмой и с 26 очками занимает седьмое место в чемпионате.

Роберт Шварцман готовится к гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».
Фото Global Look Press

Быстрее боевых пилотов

Для сравнения, у «Ламборгини» российского экс-пилота «Формулы-1» Даниила Квята зачетных очков в чемпионате пока нет. Так что шансы Шварцмана на успешное выступление в «24 часах Ле-Мана» 15-16 июня значительно выше, чем у Квята. При определенных обстоятельствах Роберт может рассчитывать на призовое место и даже на победу. Но только на гиперкарах он не зацикливается. В середине апреля в итальянском Мизано он показал лучшее время на тестах новичков «Формулы-Е», а теперь блеснул и на трассе в Берлине. Причем продемонстрировал впечатляющую скорость, проехав за рулем машины DS Penske свой лучший круг быстрее, чем это сделали в квалификации боевые пилоты «конюшни», экс-гонщики «Ф-1» бельгиец Штоффель Вандорн и француз Жан-Эрик Вернь.

Роберт Шварцман. Шварцман вновь ездит за «Феррари». Но есть ли у бывшего россиянина шансы попасть в «Формулу-1»?

Обладателю поула итальянцу Эдуардо Мортаре он уступил менее двух десятых секунды. «Наконец-то я чувствую себя сильнее и увереннее с этой машиной, что является положительным моментом, поскольку машиной нелегко управлять и требуется некоторое время на привыкание. В общем, я очень доволен и благодарю DS Penske за предоставленную возможность... Отныне мое внимание сосредоточено на «Ле-Мане», а в будущем, надеюсь, мы еще увидимся в «Формуле-Е», — заявил гонщик.

Он также отметил The Race по поводу возможного совмещения двух чемпионатов: «Я открыт, всегда есть что обсудить. Мы не говорим «да» или «нет». Если есть интерес, есть моменты, которые можно обсудить и попытаться найти соглашение. А там посмотрим, поскольку довольно много гонщиков участвуют в обоих чемпионатах, WEC и «Формуле-Е», и справляются с этим довольно хорошо. Так почему бы и нет?» Что ж, это было бы неплохое сочетание. Тем более в случае успеха в электрических гонках Шварцман вновь мог бы привлечь внимание менеджеров команд «Ф-1».

Даниил Квят. Квят вернется в Америку. Российский экс-пилот «Формулы-1» получит еще один шанс в NASCAR

Тем временем другие российские пилоты также продолжают выступать в международных гонках. Квят, напомним, помимо WEC в нынешнем сезоне попробовал силы и за океаном в NASCAR. Кроме того, отметим молодые дарования. Так, чемпион мира по картингу-2023 Кирилл Куцков стал в начале года третьим по итогам «Ф-4» Саудовской Аравии, а сейчас занимает второе место в недавно стартовавшем сезоне «Ф-4» Центральной Европы. Никита Бедрин стал пятым в «Ф-4» ОАЭ, пока идет восьмым в чемпионате региональной европейской «Формулы», а также набрал первые очки в «Формуле-3».

Феррари
Роберт Шварцман
0
Читайте также
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Окровавленного Торопа увезли с поля, Акинфеев даже не стал раздеваться, третий вратарь ЦСКА дотянул до пенальти. Что произошло в матче «Зенит» - ЦСКА
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Первая гонка беспилотных машин превратилась в позор. Русский гонщик обыграл искусственный интеллект!