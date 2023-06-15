В России объявили о возрождении «Оки» и «Волги». А как русский автопром пытался попасть в «Формулу-1»?

Британец обошел правила благодаря «Москвичу», а гонщики «Волги» забыли зимнюю резину.

Во вторник министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России будет поддержано возобновление производства малолитражных автомобилей «Ока», также может снова появиться «Волга». В прошлом году было объявлено о возрождении бренда «Москвич» на бывшем заводе АЗЛК.

«СЭ» решил изучить, как советские и российские автомобили задействовались в гонках и насколько далеко зашли планы сделать в России свою «Феррари» или «Ауди». Даже если проблемы с дураками и дорогами у нас остаются, автомобили иногда получалась очень даже интересные. При всем скепсисе к российскому автопрому.

«Москвич»

Cравнение нынешнего «Москвича» с тем, что выпускался до начала 2000-х, условно. Но он, в отличие от других возрождаемых марок, уже дошел до рынка (цена около 2 миллионов рублей) и даже каршеринга.

Однако на заре своего становления существовал ненулевая вероятность прихода московского автомобиля и в «Формулу-1». В середине 1950-х с хрущевской «оттепелью» СССР вступил в Международжную автомобильную федерацию (FIA) и был готов показывать кузькину мать и в этом виде спорта. Конструкторы Александр Андронов и Игорь Гладилин параллельно запустили разработку гоночных автомобилей.

Одной из самых удачных версий стал Г4. Он регулярно побеждал на советских соревнованиях, но все равно серьезно отличался от зарубежных аналогов. Тормоза «Гоночный четвертый» заимствовал у 407-го, когда у «формулистов» уже давно стояли дисковые вместо барабанных. Необходимо было дорабатывать проект. Заявка на создание «Гоночного автомобиля Формулы-1» получила одобрение в московском Совнархозе, а при проектировке двигателя использовали наработки из «военки» и от создателей мотоцикла «Восток», который как раз дошел до международных соревнований.

Но на тесты были потрачены годы, регламент к тому моменту изменился. Работа ушла в песок.

Британец на «Москвиче» выиграл чемпионат благодаря хитрости

И все же другие модели «Москвича» прогремели в Европе, причем на Туманном Альбионе, и за рулем сидел пилот с опытом «Формулы-1».

В 1970-х британец Тони Ланфранки поставил на советскую лошадку и приобрел супердешевый «Москвич-412», который тогда шел на экспорт. При его небольшой мощности всего 75 лошадиных сил он был сверхдешевым для своей категории. Ланфранки заявился в британскую туринг-серию. На тот момент классы делились не по мощности двигателей, а стоимости. Поэтому Ланфранки на своем «Москвиче» в наименее престижном классе D выиграл 28 из 29 гонок сезона, обогнав малолитражные «Мини» и «Хонды». Но что самое интересное — за счет безоговорочного доминирования а-ля Ферстаппен в «Формуле-1» Ланфранки еще и выиграл чемпионат по всем категориям. Причем, как он говорил, во время гонок включал радио, а после них ехал на той же машине по делам. Так он рассказывал о своем диалоге с Satra Motors, импортером «Москвичей» в Великобритании (звучит-то как!):

— Это был большой секрет! Я говорил им: «Вы понимаете, что у вас есть чемпионская машина?» Они отвечали: «Не будь дураком, это не гоночная машина». Я сказал — уж поверьте. Так что они такие: «Ладно, дадим тебе машину», — смеясь, говорил он британскому журналу.

Фото Архив журнала Motor Sport

А «Москвич-412» также выигрывал Тур Европы в раллийных гонках, участвовал в ралли Лондон — Сидней и других великих гонках. Да и вообще — конструкторы гоночных «Москвичей» отрывались по полной. Вот модель Г2. Но посмотреть стоит фотографии всех моделей или поискать поблизости автомобильный музей, если вдруг он рядом с вами есть.

«Волга»

У «Волги», которая перестала серийно выпускаться с 2010 года, тоже были славные страницы, и связаны они с «Ралли Монте-Карло». В начале 1960-х на него отправились несколько советских экипажей для подъема интереса к марке среди европейской публики. Пилоты не знали французского, зимние шины покупали впопыхах на месте — не привыкли у себя ездить на шипованной резине. Зато на крыше у них была мощная фара-искатель из автобуса ЗИЛ-127, которую можно было поворачивать на 180 градусов.

Модель ГАЗ-21 не выиграла ничего значимого и даже не уложилась в норму времени, но держалась достойно. «Водители и штурманы, которые ехали в трениках с оттянутыми коленками и повергали в изумление персонал европейских заправок, требуя копии чеков (так, несмотря на график ралли, приказало начальство!), боролись с зарубежными асами, горными заснеженными дорогами и собственными машинами, выкладываясь на все сто», — писал журнал «За рулем» перед новым, историческим «Ралли Монте-Карло» 2020 года.

Да, спустя 60 лет на той же трассе снова появились «Волги» под управлением известного российского пилота Алексея Васильева и Илоны Накутис. Васильев приехал 36-м из 286 участников и пятым в классе машин до 1962 года. Машина выглядела вот так.

И гонялись на них даже в фильмах. Молдавских детективах (есть и такие, да).

Но более популярной стала модель ГАЗ-24, с которой началась культовая в СССР 1960-80-х гоночная серия Dzintara Volga («Янтарная Волга»). Ее в шутку прозвали советским «Наскаром». Не очень уклюжие, широкозадые «Волги» полюбились латышам. Гонки на старорежимной трассе в Бикерниеки, да и в России, проводятся до сих пор, а некоторые КБ предлагают построить гоночный автомобили на основе рецептов полувековой давности. Объем двигателя — 2500 куб. см, мощность 140 л. с.

«Лада»

Пожалуй, самый успешный (на данный момент уж точно) отечественный проект с точки зрения гонок. За спорт в корпорации отвечает подразделение Lada Sport, в том или ином виде ВАЗ делает спорткары с 1971 года и обслуживал другие заводы — например, Вильнюсскую фабрику, на которой солировал Стасис Брундза. Именно литовец был тем человеком, который привез на «Москвиче» кубок Тура Европы в СССР. Работал он и на «Ижмаше», но затем на «Жигулях» принес команде шестое место на этапе чемпионата мира WRC в Греции, что является лучшим в истории результатом для наших экипажей. Иностранцы на «Ладах» вильнюсского образца даже побеждали на отдельных этапах.

В советском чемпионате «Формулы-1» «Лада» успешно конкурировала с «Москвичом», ВАЗ делал двигатели для престижной российской серии «Формулы-1600», которую в свое время прошел Виталий Петров. Но вершиной развития АвтоВАЗа стало участие и победы в одном из самых престижных мировых туринговых чемпионатов WTCC. Дошло до того, что «Приора» (и совсем не заниженная) побывала сейфти-каром на одном из этапов. В Кубке конструкторов «Гранта», а затем «Веста» трижды становилась третьей, ее иностранные пилоты выиграли пять гонок (еще три победы были аннулированы из-за нарушений правил).

«Ока», «Иж» и другие

Вряд ли вас можно удивить после молдавских детективов, но существует гоночная «Ока». И даже целая серия «Ока-Юниор» для пилотов от 12 лет, в которой скромные малолитражки упорно пихаются на трассе для кросса. И даже переворачиваются.

А в 2000-х произошла уникальная и немного странная история, когда Lukoil Racing выкатил оттюнингованную «Оку», в которую смогли впихнуть 1,6-литровый движок, а разгонялась она до 250 км/ч вместо 130. Но проект, кажется, был забавы и пиара ради.

На форумах между тем как-то шутили, что «Ока» тоже готовит проект к «Формуле-1», и его возглавит Эдди Джордан. В общем, поклонники у этой машинки явно есть.

Фото Oka-tunning.ucoz.ru

Или вот еще одно удивительное творение советского автопрома — последний пикап уходящей империи «Иж». Не только мотоциклом «Юпитер» был славен удмуртский город.

Фото rallyhistory.ru

Или вот абсолютно инопланетная ГАЗ-СГ1 «Победа-Спорт».

Российский автопром никак не назовешь мировым лидером. Но что он самобытный и своеобразный — это точно. И посмотреть на возрожденные «Оки» и «Волги» будет интересно. Одна проблема — не все тут зависит непосредственно от конструкторов и заводчан у конвейеров. Даже больше — от управленцев.