Российский суперкар Rossa дебютирует в международных гонках. Пилотом стал сын легенды «Ф-1»

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Российский суперкар Rossa, созданный под руководством отечественного гонщика Романа Русинова, в начале 2025 года дебютирует на международной гонке «24 часа Дубая». Информация об этом впервые появилась еще в октябре — теперь стал известен состав экипажа.

Русский суперкар — что-что?

Для не следящих за российским автоспортом и индустрией автомобилей новость может показаться сюрреалистичной, но российский суперкар действительно существует. О его создании стало известно летом 2023 года, когда Русинов зарегистрировал торговую марку Rossa. В ноябре того же года в Москве состоялась презентация проекта, а в январе 2024-го концепт-кар был показан широкой публике.

Суперкар действительно отечественный: над его созданием трудится большая команда отечественных конструкторов, дизайнеров и инженеров. При этом в компании не скрывают, что по сложным вопросам консультируются с западными коллегами.

А еще не стесняются признать, что далеко не все детали в автомобиле — российские. Со слов Русинова, это и не нужно. «Не будем рассказывать, что мы все делаем сами, ведь есть общепринятая практика брать лучшее из того, что есть, и затем строить свой автомобиль. Не нужно придумывать что-то из ряда вон, потому что когда что-то пойдет не так — ты проиграешь. А когда берешь компоненты как у всех, то нужно просто сделать свой автомобиль немножко лучше. Наделить его какими-то преимуществами, и тогда, в принципе, у тебя есть шанс быть конкурентоспособным», — рассказывал Русинов в интервью журналу Auto.ru.

Для участия в «24 часах Дубая» создана гоночная версия Rossa LM GT, заявленная в классе GTX (Special GT). Ее показали в ноябре 2024-го.

Финальные характеристики гоночной модели неизвестны, однако концепт-кар был оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 680 лошадиных сил. Подобные характеристики позволяли Rossa разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная заявленная скорость составляла 380 км/ч.

Сын легенды во французской команде

Испытывать Rossa GM LT в юбилейной, 20-й гонке «24 часа Дубая» будет французская команда Graff Racing. В состав экипажа вошли создатель суперкара Русинов, его напарник Евгений Киреев, а также британский гонщик Харрисон Ньюи.

Ньюи будет пилотом. Британец — экс-чемпион Asian Le Mans Series и сын легендарного конструктора «Формулы-1» Эдриана Ньюи. Отец гонщика трудился в таких командах, как March Engineering, Leyton House, Williams, McLaren и Red Bull Racing. Болиды, сконструированные под руководством Ньюи, завоевали 12 чемпионских титулов в рамках «Формулы-1» и принесли 11 Кубков конструкторов.

Роман Русинов. Фото Global Look Press

Международный дебют

Гонка, на которой впервые увидит свет «боевая» Rossa, пройдет с 10 по 12 января на «Автодроме Дубай» в ОАЭ. По данным motor.ru, соперниками российского суперкара станут Ginetta G56 GTX, Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2 и австралийский IRC GT.

После официального международного дебюта Русинов планирует сертифицировать автомобиль по требованиям класса GT2. «Только марафоном в Дубае клиентская программа Rossa в 2025-м не ограничится. Вскоре автомобиль пройдет сертификацию по международным требованиям класса GT2, что позволит ему выйти на старт одной из международных гоночных серий», — цитирует Русинова motor.ru.

При этом формально автомобиль компании, пусть и не в финальном виде, уже дебютировал — в октябре концепт-кар принял участие в финальном этапе Российской серии гонок на выносливость (REC).

Окончательный список участников гонки «24 часа Дубая» будет обнародован позже.