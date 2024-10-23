Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 12:00

Три победы из трех возможных. LADA Sport ROSNEFT — сильнейшая гоночная команда страны

LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT
LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT
LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT
LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT
LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT
LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT
LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT
1/7
Telegram Дзен

Минувший спортивный сезон вновь вписал победные строчки в летопись одной из старейших и самых титулованных гоночных команд страны — LADA Sport ROSNEFT. В 2024 году пилотов команды можно было увидеть в Российской серии кольцевых гонок, на этапах чемпионата и Первенства России по картингу, а также на легендарном ралли-марафоне «Шелковый путь». И во всех этих дисциплинах пилоты LADA Sport ROSNEFT поднимались на высшую ступень пьедестала почета. В основе этих побед лежит не только профессионализм команды, но и некоторые инновационные решения, применяемые на всех ее гоночных автомобилях.

LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT

Кубок России для 16-кратного чемпиона

7 этапов, 14 гонок на 6 автодромах страны. Сезон длиной в полгода. В этом году на старт заездов Российской серии кольцевых гонок неизменно выходили пилоты, выступающие за рулем отечественных автомобилей LADA Vesta команды LADA Sport ROSNEFT. И неизменно именно они оказывались в числе лидеров квалификаций или гонок.

Наиболее успешным этот год получился для команды, представленной в классе «Супер-Продакшн». Место за рулем гоночных машин заняли 16-кратный чемпион России Кирилл Ладыгин и опытный Леонид Панфилов. Результат команды получился одним из самых впечатляющих за последние годы: Ладыгин с четырьмя победами стал обладателем Кубка России, Панфилов взял бронзу по итогам сезона. А LADA Sport ROSNEFT третий год подряд не знает себе равных в командном зачете соревнований.

LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT

По России и Монголии

Больше 5 тысяч километров по территории двух стран за 11 дней преодолели участники международного ралли «Шелковый путь». В составе большого каравана гонки от старта в Томске до финиша в Улан-Баторе проследовали и две LADA Niva Sport T2 команды LADA Sport ROSNEFT. Более того, по итогам соревнований экипаж команды Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева стал лучшим в категории Open. Знаменитый трофей «Шелкового пути» — «Белый тигр» — на этот раз уехал в Тольятти!

Это особенно приятно, учитывая, что разрабатывались гоночные «Нивы» для класса стандартных автомобилей Т2. А противостояли отечественным автомобилям соперники на иномарках с мощностью двигателя, превышающей показатели отечественных машин в 2-3 раза. И тем не менее легкая и юркая LADA Niva не раз финишировала в числе быстрейших и не имела проблем с надежностью.

LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT

Новая кровь для гоночной команды

Чтобы выигрывать гонки — нужны лучшие автомобили и лучшие пилоты. А быстрейшие гонщики, как известно, воспитываются в главной автоспортивной академии — картинге. На протяжении многих лет в составе команды LADA Sport ROSNEFT Junior взращиваются новые звезды отечественного автоспорта, которые уже составляют большинство во взрослой команде. Ведь и Леонид Панфилов, и Максим Туриев, и Иван Чубаров, в 2024 году занимавшие места за рулем кольцевых LADA Vesta, уже становились чемпионами страны по картингу именно в составе LADA Sport ROSNEFT Junior.

Чемпионат России по картингу на сегодняшний день является одним из самых сильных в Европе! Об этом говорит скорость и успехи его участников не только на отечественных трассах, но и на международной арене. С каждым годом в заявочных листах появляется все больше крупных профессиональных картинговых команд, а количество пилотов на этапах чемпионата страны стабильно превышает 150. Тем ценнее, что в этом году в невероятной конкуренции пилоты LADA Sport ROSNEFT Junior подтвердили звание чемпионов России! Третий раз подряд.

LADA Sport ROSNEFT.
Фото LADA Sport ROSNEFT

Гоночные технологии — отечественным автомобилям

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT объединила усилия двух крупнейших российских брендов, АО «АВТОВАЗ» и нефтяной компании «Роснефть». Выступая в различных дисциплинах автомобильного спорта, команда популяризирует здоровый образ жизни и соблюдение правил дорожного движения. Помимо этого, в условиях автоспорта, где автомобили и пилоты работают на пределах возможности, создаются и испытываются инновационные продукты. Так, некоторые технические решения, зарекомендовавшие себя на гоночных LADA Vesta, впоследствии стали серийно применяться в автомобилях LADA Vesta Sport.

Изначально разрабатывались для нужд гоночной команды и всей Российской серии кольцевых гонок два особых продукта нефтяной компании «Роснефть» — топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing. На протяжении года они испытывались сначала в специальных лабораториях и на моторных стендах, а уже потом — в условиях реальных соревнований в гоночных автомобилях. Оба продукта получили высочайшую оценку профессионалов автоспорта и сейчас применяются во всех гоночных автомобилях LADA Sport ROSNEFT. В двигатели и кольцевых LADA Vesta, и марафонских LADA Niva Sport T2 заливается моторное масло Rosneft Magnum Racing, позволяющее реализовать весь потенциал автомобиля и уверенно довезти его до победного финиша.

Важно и то, что технологии победителей сегодня доступны всем водителям. Приобрести топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing можно на всех АЗС «Роснефть».

Реклама. Рекламодатель АО "АВТОВАЗ". ИНН 6320002223. erid: 2VfnxyB96UG

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Сегодня
Вчера
Неделя