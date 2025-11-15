Видео
Бедзекки стал победителем квалификации на этапе MotoGP в Валенсии

Анастасия Пилипенко

Итальянский гонщик «Априльи» Марко Бедзекки выиграл квалификацию финального этапа MotoGP сезона-2025. Она прошла 15 ноября в Валенсии.

Бедзекки финишировал с результатом 1:28.809.

Второе место занял испанец Алекс Маркес из «Дукати», уступивший Бедзекки 0,026 секунды. Тройку лидеров замкнул партнер Маркеса по команде, Фабио Ди Джаннантонио (отставание +0,044).

В субботу, 15 ноября на трассе в Валенсии пройдет спринт, который начнется в 17.00 (мск). Основная гонка состоится в воскресенье, 16 ноября (начало — в 11.40 мск).

Неделя