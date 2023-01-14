Чемпион «Дакара» Уолкнер попал в аварию на тринадцатом этапе ралли-рейда

Австрийский мотогонщик Маттиас Уолкнер попал в аварию на 13-м этапе «Дакара», сообщается на странице ралли-рейда в Twitter.

По данным источника, неприятный инцидент произошел на 55-м километре этапа ралли, которое проходит по территории Саудовской Аравии. 36-летния гонщик команды «Red Bull KTM» к моменту прибытия медицинской бригады был в сознании, но испытывал боли в спине. Австриец не сумел продолжить гонку.

Уолкнер является победителем «Дакара-2018». Он также выиграл чемпионат мира FIM по мотокроссу (класс MX3) в 2012 году и чемпионат мира FIM по кросс-кантри ралли в 2015 году.

На ралли-рейде «Дакар» Уолкнер также два раза занимал второе место (2017, 2018), и один раз третье (2022).