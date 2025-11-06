Инклюзивная мотокоманда успешно финишировала в гонке по ралли-рейдам «Тихий Дон»

Инклюзивная мотокоманда BN Racing, успешно завершила выступление на шестом этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Тихий Дон», который состоялся в станице Вешенская Ростовской области с 31 октября по 3 ноября.

В классе «Моторалли 450» на старт вышли семь спортсменов, из них четверо представляли ВN Racing, которую поддерживает глава федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Они прошли сложную трассу, сочетающую разнообразные ландшафты: от песчаных участков и дюн до скоростных степных дорог и извилистых лесных маршрутов.

Техническая подготовка и отлаженные взаимодействия внутри позволили команде пройти дистанцию стабильно: трое спортсменов финишировали, гонщик с протезом ноги прошел один этап соревнований, сообщает пресс-служба BN Racing.