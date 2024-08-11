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Сегодня, 21:28

Испанский мотогонщик Альварес погиб во время тренировки перед «Гран-при Ла-Баньесы»

Виктория Кравченко
Мотогонщик Хавьер Альварес
Хавьер Альварес.
Фото Соцсети
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Испанский мотогонщик Хавьер Альварес погиб во время тренировки перед «Гран-при Ла-Баньесы» в классе Moto3, сообщает Mundo Deportivo.

Источник информирует, что 47-летний гонщик не справился с управлением мотоциклом в одном из поворотов трассы в Леоне. Испанец врезался в защитное ограждение. Врачи пытались его спасти, но не удалось.

В команде игрока выразили соболезнования семье и близким.

«Хавьер был не просто гонщиком, он был близким другом, страстным и преданным человеком, который всегда носил MMG Racing в своем сердце», — цитирует представителя команды пресс-служба.

Гонка была отменена.

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