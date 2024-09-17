Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мотоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Мотоспорт

Сегодня, 17:35

Итальянский мотогонщик Сальвадори станет победителем турнира посмертно

Алина Савинова
Telegram Дзен

Филиппо Ровелли, соперник погибшего итальянского мотогонщика Луки Сальвадори в борьбе за чемпионство, принял решение сняться с двух последних этапов National Trophy 1000 в знак уважения к памяти своего коллеги.

После этого поступка Сальвадори посмертно станет победителем турнира. Спортсмены были не только соперниками на трассе, но и хорошими друзьями в жизни.

«Нет смысла продолжать борьбу без тебя на трассе, без твоей решимости, без твоего таланта. Этот титул твой, Лука, ты завоевывал его из гонки в гонку», — написал Ровелли в своих соцсетях.

Гонщик-блогер Сальвадори скончался 15 сентября в результате многочисленных травм, полученных во время аварии на этапе международного чемпионата по шоссейным гонкам (IRRC) в немецком Фробурге. Ему было 32 года.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Беккер женился после выхода из тюрьмы
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Сегодня
Вчера
Неделя