Кубок Содружества по мотокроссу пройдет с 1 по 2 октября в Краснодарском крае

С 1 по 2 октября трасса Всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсинском районе примет Кубок Содружества по мотокроссу и суперкроссу.

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи.

«В связи с отменой этапа чемпионата мира по мотокроссу в июне 2022 года и MXoEN (Мотокросс европейских наций), который планировался в эти дни на трассе в Краснодаре, мы стали искать новые форматы гоночных серий, которые дадут возможность российским спортсменам участвовать в полноценных международных соревнованиях. На мой взгляд, Кубок Содружества — отличная альтернатива. В нем примут участие спортсмены из 10 дружественных стран. Уверен, вопреки всему гоночная серия пройдет на высоком организационном и эмоциональном уровне», — заявил президент Федераций мотоциклетного спорта России и Краснодарского края Александр Джеус.

Протяженность трассы ВДЦ «Орленок» составляет 1850 м, за последние 10 лет трек 5 раз принимал первенство Европы по мотокроссу, чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров, а с 2017 года на нем проходил российский этап чемпионата мира по мотокроссу.

Посещение Кубка Содружества будет бесплатным для зрителей.