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Сегодня, 12:35

Маркес: «Я должен принять, что плечо никогда не станет нормальным после четырех операций»

Маркес заявил, что он должен смириться с тем, что его плечо уже не вернется в норму
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Хонды» и шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес рассказал, как принимает последствия четырех операций на плече.

«Конечно, часто думаешь о плече, и трудно осознать или принять, что ты получил эту травму. Но в итоге ты должен сказать: «Да, такая у меня ситуация». Это правда, что я перенес четвертую операцию, это правда, что плечо, которое вскрывали четыре раза, никогда не станет нормальным, потому что существуют ограничения. Надо принять ограничения, попытаться их скомпенсировать своим телом, разными способами. Я не так часто думаю об этом, просто размышляю, как прибавить, справиться с этим, адаптироваться», — приводит слова Маркеса Autosport.

Он также заявил, что считает четвертую операцию, из-за которой он пропустил шесть гонок в 2022 году, правильным решением.

«Я сделал правильный выбор, потому что альтернативой было завершить сезон, а потом оценить ситуацию. После этапа в Валенсии я мог потратить всю зиму на восстановление, к чему не был готов, в том числе в психологическом плане. Увидим, хватит ли мне в будущем энергии, силы, возможностей, чтобы сражаться за титул. Жизнь становится лучше, возвращается в нормальное русло», — добавил Маркес.

В 2020 году на «Гра-при Испании» в Хересе Маркеса выбросило с мотоцикла в третьем повороте на большой скорости. После падения его «Хонда» ударила его в правое плечо. После этого испанцу пришлось пропустить остаток сезона-2020 и две первые гонки в 2021 году.

Источник: https://www.autosport.com/motogp/news/motogp-ace-marquez-admits-broken-right-arm-will-never-be-normal/10416485/
Марк Маркес
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