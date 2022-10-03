Сборная России выиграла Кубок Содружества по мотокроссу

Завершился «Кубок Содружества» по мотокроссу — FMC Cup, участие в котором приняли спортсмены из девяти стран: Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и Кореи.

В командном зачете, по результатам трех заездов, победу одержала команда России, второе место заняла сборная Китая, третьими стали спортсмены из Узбекистана.

Президент Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) Александр Джеус подвел итоги соревнований.

«Кубок Содружества» стал отличной альтернативой отмененному в июне этого года этапу чемпионата мира по мотокроссу. Хочется выразить огромную благодарность спортсменам, которые приехали и показали высочайший класс гонки. Заезды прошли без травм, а это говорит о хорошей подготовке трека. Иностранные гости тоже остались довольны и благодарили нас за эту гонку. И я уверен, что эта гоночная серия станет традиционной и соберет в следующем году еще больше любителей мотокросса», — отметил Джеус.

Новая международная серия по мотокроссу и суперкроссу «Кубок Содружества» (Friendship Moto Cup, FMC) проводится в 2022 году на территории Российской Федерации среди спортсменов стран СНГ, стран, входящих в объединение БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также спортсменов других стран.