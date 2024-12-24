В ФМСР считают, что Международная федерация мотоспорта нуждается в возвращении россиян

Вице-президент Федерации мотоциклетного спорта России (ФМСР) Евгений Паршин заявил, что Международная федерация мотоциклетного спорта (FIM) заинтересована в том, чтобы российские спортсмены снова выступали в турнирах организации.

«Начиная с весны 2022 года на заседаниях совета директоров FIM каждый раз принимается решение о продлении санкций. FIM входит в Международный олимпийский комитет (МОК), федерацией руководит европеец — португалец Хорхе Виегас. FIM выполнила все указания, которые спустил МОК в начале 2022 года, и наложила запрет на участие россиян в своих соревнованиях», — приводит слова Паршина ТАСС.

Паршин думает, что и сама FIM нуждается в возвращении россиян, особенно когда идет речь о мотогонках на льду. В международной федерации тоже понимают, почему зрители перестали ходить на соревнования в дисциплинах, где раньше доминировали российские спортсмены.

5 марта 2022 года Международная федерация мотоциклетного спорта приняла решение приостановить выдачу лицензий FIM для членов российской и белорусской федераций мотоциклетного спорта.