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Сегодня, 11:54

Вице-президент ФМСР Паршин: «В последние два года мотоспорт в нашей стране сильно поднялся»

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Вице-президент Федерации мотоциклетного спорта России (ФМСР) Евгений Паршин считает, что российский мотоспорт, несмотря на наложенные санкции, продолжает развиваться.

«Когда нас отстранили от участия в международных соревнованиях, у нас был очень сильный пессимизм, думали, что теперь в России мотоспорт повалится и нагонять потом придется очень долго. Но случилось обратное, в последние два года мотоспорт в нашей стране сильно поднялся. Особенно это заметно на молодежном уровне благодаря продуманной системе проведения чемпионатов и первенств, участников соревнований стало намного больше, у нас возросла конкуренция. Вернулись в Россию те спортсмены, которые раньше жили за границей, и они стали ориентиром для молодых», — цитирует Паршина ТАСС.

5 марта 2022 года Международная федерация мотоциклетного спорта (FIM) приняла решение приостановить выдачу лицензий для членов российской и белорусской федераций мотоциклетного спорта. Россияне и белорусы, ранее занимавшие различные посты в международной федерации, вынуждены были прервать свою работу, а гонщики, команды и официальные лица из этих стран лишились права принимать участие во всех мероприятиях FIM.

Источник: ТАСС
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