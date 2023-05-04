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Сегодня, 09:59

В Международной федерации мотоспорта пока не планируют возвращать россиян на свои турниры

Виталий Косик
Корреспондент
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Решение Международной федерации мотоциклетного спорта (FIM) отстранить россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой, принятое в марте 2022 года, продолжает оставаться в силе, сообщает ТАСС.

«Одним из последствий решений, принятых год назад, является то, что российские и белорусские гонщики, команды и официальные лица не смогут принимать участия ни в каких мероприятиях FIM до дальнейшего уведомления. Международная федерация мотоциклетного спорта продолжает внимательно следить за ситуацией», — сказали в пресс-службе.

5 марта 2022 года Международная федерация мотоциклетного спорта приняла решение приостановить выдачу лицензий FIM для членов российской и белорусской федераций мотоциклетного спорта.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17673713
МОК
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