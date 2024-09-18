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Сегодня, 12:30

Мотогонщик в Италии станет чемпионом посмертно. Его соперник в знак уважения снялся с соревнований

Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Мотогонщик Лука Сальвадори
Лука Сальвадори.
Фото Mirco Lazzari gp, Getty Images
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Трогательная история.

Что случилось?

Мотогонщик Филиппо Ровелли отказался от участия в двух оставшихся гонках итальянского турнира National Trophy 1000 для того, чтобы его накануне погибший соперник Лука Сальвадори стал победителем турнира посмертно. Он был лидером генеральной классификации.

«Наши пути пересекались уже много лет, но никогда у нас не было такого количества противостояний, как в этом году. Каждая гонка была настоящей битвой один на один. Впереди нас ждало еще два противостояния, две возможности бросить вызов друг другу.

Но сегодня для меня чемпионат заканчивается. Без тебя, без твоего драйва, твоего таланта продолжать выступать нет смысла. Этот титул принадлежит тебе, Лука, и ты заслужил его. Я бы хотел, чтобы ты отпраздновал это по-другому, пожал бы тебе руку и сказал, что ты лучший. Этот чемпионат твой, и он будет твоим навсегда. Я люблю тебя», — написал Ровелли в социальных сетях.

Как погиб Сальвадори

Итальянского мотогонщика Сальвадори не стало в воскресенье, 15 сентября. В тот день он участвовал в международной гонке IRRC (чемпионат мира по мотогонкам на дорогах общего пользования) в немецком Фробурге, довольно знаменитой среди любителей и профессионалов.

 
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В конце первого круга в итальянца на быстром повороте влетел потерявший управление конкурент и один из фаворитов гонки Дидье Грамс. Последнего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и с множественными переломами, но его жизни сейчас ничего не угрожает. А вот Сальвадори немецкие врачи спасти не сумели — он умер в больнице.

Несмотря на инцидент, гонка в Фробурге была продолжена. Однако организаторы разрешили участникам самим решать, выезжать на трассу или нет.

Мотогонщик Лука Сальвадори
Фото Mirco Lazzari gp, Getty Images

Кто такой Лука Сальвадори

32-летний Сальвадори не выступал в чемпионате мира Moto GP, однако он был очень популярен в Италии. Его карьера начала активно развиваться после 2014 года, когда Лука выиграл чемпионат National 600 Supersport.

Кроме того, любители автоспорта с интересом смотрели его YouTube-канал, посвященный соревнованиям на мотоциклах. На данный момент в нем около 600 тысяч подписчиков, чуть меньше — 415 тысяч человек — следили за спортсменом в социальных сетях.

Также Сальвадори постоянно участвовал в любительских и профессиональных гонках, в том числе по дорогам общего пользования. Лука выступал за команду Pramac Racing в чемпионате мира MotoE.

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