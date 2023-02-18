«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком

Дикая история о том, как политические резоны затмевают в спорте элементарную человечность и порядочность.

Несколько недель назад Международный олимпийский комитет с подачи докладчиков ООН начал отстаивать права отстраненных спортсменов. На этом фоне дискриминация по национальному признаку выглядит как настоящая провокация. Но если это не сильно волнует спортивных чиновников, то неудивительно, что отдельные личности также не стесняются громких высказываний.

Среди них — польский мотогонщик Ян Кржистиняк, который призвал выгнать из страны российского спортсмена, специализирующегося на спидвее. Андрей Кудряшов проживает на территории Польши много лет, тренируется под руководством местного специалиста. У него также есть польский паспорт. Но Кржистиняка это не впечатляет.

Не добавляет человечности радикально настроенному спортсмену и тот факт, что Кудряшов болен раком и по этой причине был вынужден завершить карьеру. В чем суть претензий поляка и почему он требует выгнать россиянина из страны?

Андрей Кудряшов. пресс-центр «Мега-Лада»

Наезд

Причины столь резких заявлений чисто политические. Кржистиняк считает, что все заслуги Кудряшова не имеют значения, так как он — гражданин России. Именно поэтому Андрей, по мнению Яна, не должен находиться на территории Польши.

«Гражданин России — это гражданин России. Пусть русские несут коллективную ответственность. Мы не должны сейчас выбирать, кто хороший, а кто плохой. Для меня русский есть русский, и я ко всем отношусь одинаково. Он должен вернуться в Россию и просить там помощи и поддержки», — цитирует Кржистиняка польское издание Sport.

Вероятнее всего, поляка напрягает то, что после завершения карьеры и объявления о тяжелой болезни российского мотогонщика в России и Польше начался сбор средств на его лечение. И, судя по всему, Кржистиняк считает, что Кудряшову должны помогать на его родине, а не в стране текущего пребывания.

Болезнь

У Андрея действительно обнаружили страшное заболевание. В январе мотогонщику диагностировали рак кожи. Текущее состояние здоровья спортсмена настолько серьезное, что он не может двигаться самостоятельно. О продолжении спортивной карьеры даже не идет речи.

«Врачи сказали мне, что у меня нет шансов вернуться в профессиональный спорт. Моя ситуация очень серьезная. По этой причине я решил начать продавать свое оборудование и рассчитываю, что это позволит семье как-то выжить в ближайшие месяцы. Сейчас первоочередной задачей является борьба за выздоровление. Спидвей, к сожалению, уже в прошлом», — приводит tltspeedway слова Кудряшова.

Причем болезнь осложняют и другие обстоятельства. В настоящее время россиянин находится на лечении под наблюдением врачей Национального института онкологии в Варшаве. Но рядом с ним нет его близких — семья Андрея не может приехать из-за проблем с визой. Даже несмотря на то, что больница выдала разрешение сестре, которая является медсестрой. А еще у спортсмена несколько месяцев назад родилась дочь, и его супруге приходится ухаживать за ними двумя.

Андрей Кудряшов (в центре). пресс-центр «Мега-Лада»

Польша

Россиянин попал в тяжелую ситуацию — зарабатывать спортом он больше не может, а его супруга находится в декретном отпуске. В Польше Кудряшов проживает уже достаточно давно — с 2010 года он работал в тренировочной группе funny team под руководством польского тренера Михала Видеры. С этого же периода он участвовал в розыгрышах командного чемпионата Польши в командах первой и второй лиг.

Андрей — один из четырех гонщиков российского происхождения, получивших разрешение на участие в польской лиге сезона-2023. Только вот принять участие в соревнованиях ему не позволит здоровье. Болезнь прогрессирует достаточно быстро. Уже был поднят вопрос о возможной ампутации одной из конечностей спортсмена.

«Неделя за неделей нога выглядит все хуже и хуже. В декабре у меня были проблемы с сгибанием, а теперь я не могу ходить самостоятельно и передвигаюсь только с помощью ортопедических костылей. Я живу в страхе, потому что понимаю, что каждый день снижает шансы на спасение ноги», — добавил Кудряшов.

Реакции российского мотогонщика на претензии польского спортсмена не последовало. Да и вряд ли Андрей станет обращать внимание на данные высказывания — все-таки у него сейчас есть куда более серьезные проблемы, чем пытаться образумить радикала.