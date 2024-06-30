Старт женской серии мотогонок обернулся трагедией. Спортсменка в коме уже две недели

22-летняя норвежка Миа Растен жутко разбилась на соревнованиях в Италии, заставив организаторов соревнований оправдываться.

Авто- и мотоспорт продолжают стирать гендерные границы — следом за женским аналогом «Формулы-1» появилась и женская серия МотоGP. Правда, старт чемпионата мира по кольцевым гонкам среди женщин (WorldWCR) едва не завершился трагедией. 22-летняя Миа Растен печально завершила свою первую гонку в карьере, которая, вероятнее всего, станет для девушки последней. Заезд в Мизано 16 июня запомнится всем страшной аварией с участием Растен. Девушка чудом осталась жива, правда, до сих пор не вышла из комы. Что говорят врачи и нужно ли завершать чемпионат, учитывая все риски?

Женский аналог MotoGP едва не убил одну из участниц

Для начала — хорошие новости. Гонщица Миа Растен уже самостоятельно дышит, может шевелить руками и ногами. Плохая — после аварии она так и не пришла в себя. Две недели назад норвежка потеряла управление байком на 16-м повороте итальянской трассы «Мизано-Адриатико» за семь кругов до финиша во время заезда в рамках чемпионата мира по кольцевым гонкам среди женщин (WorldWCR). Растен увезли на скорой, врачи диагностировали у нее тяжелые травмы головы, в том числе сотрясение мозга. Кадры инцидента — не для слабонервных. Гонку пришлось прервать, рестарт объявили только на следующий день, сократив при этом дистанцию заезда. И вот уже больше двух недель Миа находится в больнице, и у ее родных пока нет серьезных поводов для оптимизма, хоть они и стараются не отчаиваться даже в текущей ситуации.

«Ей еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем сказать, что она пришла в себя. На сегодняшний день все, что мы можем сказать, — это то, что ресурсы для восстановления есть, шансы есть. Однако не надо торопить события, важных новостей в ближайшее время ждать не стоит. Тем не менее ситуация по сравнению с тем, как все выглядело всего несколько дней назад, уже весьма позитивная», — рассказала в интервью NRK представитель семьи Коре Левстаккен. То, что девушку отключили от аппарата искусственного поддержания дыхания, говорит, что риски летального исхода (которые оставались все это время) теперь уже минимальны. А вот признаки физической активности говорят уже и о шансах на полноценное выздоровление. Скорее всего, Миа сможет выйти из комы, однако о сроках восстановления врачи говорят с высокой степенью осторожности.

Фото Global Look Press

Федерация мотоспорта планирует развивать эксперимент с женщинами

Главное — путь в большой спорт и тем более мотоспорт для девушки практически точно закрыт. Своей победой врачи будут считать тот сценарий, при котором она сможет полноценно жить без байка и ездить на двухколесном транспорте по выходным на природу — и то пока надежды на это не слишком много, учитывая множественные травмы позвоночника и коленных суставов. Да и сама по себе продолжительная кома без последствий для организма не остается. Авария Растен на гонке WorldWCR серьезно подорвала информационную компанию по продвижению женского аналога MotoGP. Мотоспорт, до этого практически закрытый для представителей прекрасного пола, только начал приоткрывать им двери, однако теперь возникают логичные вопросы — а надо ли вообще девушек пускать гоняться на байках? С одной стороны, стремление сделать спорт доступным похвально, но с другой — нужно думать о безопасности.

По сути, Международная федерация мотоспорта (FIM) и Dorna Sports, запуская полноценную женскую серию мотогонок, решается на смелый эксперимент. Первый сезон — тестовый. Всего шесть этапов, у гонщиц одинаковые байки. Основная цель — предоставить всем гонщицам, которые уже не первый год в мотоспорте, возможность выступать на высшем уровне. Так же как и в случае с F1 Academy, спортсменок пришлось искать по сусекам со всего мира, поскольку среди женщин тех, кто видит свое будущее в профессиональном мотоспорте, еще меньше, чем в четырехколесном автоспорте. Тем не менее президент FIM Хорхе Вьегас уверен в успехе. Он недоумевает, отчего вид спорта, который развивается еще с 1904 года, до сих пор имеет ограничение по гендерному признаку, и ждет не дождется наплыва мотогонщиц в WorldWCR. Более того, он не планирует останавливаться на одной серии и уже задумывается об организации других подобных проектов в разных классах.

Фото из соцсетей Мии Растен

Разговоры о коммерческом успехе женской серии пока смешны

«Вы можете нам не верить, но я не шучу — спрос очень большой. Как в мотокроссе, так и в эндуро, в триале. Сейчас мы пока начинаем с женского чемпионата мира по кольцевым гонкам. Наш план состоит в том, чтобы провести шесть гонок в Европе, показать женщинам и всему миру, что девушкам есть место в мотоспорте. Они могут быть здесь профессионалами. И это не особая категория, они должны быть равны с мужчинами и так же зарабатывать гонками», — выдал на открытии серии пламенную речь Вьегас. Хотя ему ли не знать, как погибла первая итерация женской F1 и с какими трудностями сталкивается вторая. Разговоры об окупаемости и заработке так и вовсе звучат будто лозунг для собрания феминисток, но никак не серьезная позиция спортивного чиновника.

Единственным вариантом обеспечить себя для девушек в авто- и мотоспорте могут быть пока лишь спонсоры, которых привлекают леди в мире моторов как элемент экзотики. Кроме того, рекламные компании с женщинами в мире мужчин отлично встраиваются в существующие сейчас политические реалии во многих странах мира. Однако на практике все это имеет куда меньше смысла, чем даже борьба за равные призовые в теннисе. Должно пройти несколько десятилетий, пока женский автоспорт приблизится по значимости, а значит и интересу для бизнеса, к мужскому. Грегорио Лавилла, исполнительный директор WorldSBK, предлагает дать дамам за рулем хотя бы шанс, напоминая, что существующие мужские серии, в том числе MotoGP, также становились популярными не единомоментно. На сомнения касательно травм, которые история с норвежкой Растен только подхлестнула, представитель WorldSBK заявил, что и в мужских мотогонках травм немало, причем порой и смертельных. И тут с ним приходится согласиться. Автоспорт не для слабых. И, если все-таки находятся безбашенные женщины, которые готовы туда идти, стоит ли им мешать?