«Скорость была ой-ей-ей». Как погибла самая сексуальная мотоциклистка России

История байкерши Моники, которая прославилась на весь мир.

Ольга Пронина из Владивостока стала звездой соцсетей благодаря своей яркой внешности и нетипичному для женщин увлечению мотоциклами. Она подписывалась как Моника, именно под этим именем ее знали поклонники. Рассказываем, как сексуальную блогершу и гонщицу погубила страсть к байкам.

Звезда соцсетей

Байкерша Моника была простой жительницей Владивостока. Зарабатывала на жизнь работой парикмахера, растила 16-летнюю дочь. В свободное время Ольга любила ездить на мотоциклах, участвовала в гонках и делала эффектные трюки. Это все она снимала на камеру и публиковала в своих социальных сетях. Ее ролики набирали большие просмотры и приносили популярность. На страницу мотоциклистки в Instagram* (признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации) были подписаны почти 150 тысяч человек.

Поддерживала интерес аудитории Моника и различными снимками в купальниках у мотоцикла. Так она стала одним из самых известных в России мотоблогеров. Но у этого всего была и обратная сторона. Молодая женщина часто нарушала правила дорожного движения, в базе ГИБДД сохранился внушительный список ее штрафов за превышение скорости. К тому же Ольга часто выполняла опасные трюки без защитного шлема. За это она в итоге и поплатилась жизнью...

Фото соцсети

Авария

В роковой день 31 июля 2017 года Пронина отправилась снимать очередной ролик. Но, несмотря на 21-летний стаж вождения, потеряла управление своим мотоциклом BMW на одной из улиц во Владивостоке и врезалась в боковое ограждение. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но приехавшие на место аварии врачи не смогли спасти 40-летнюю женщину.

«Облазили все, но так и не поняли, что произошло, — отметил один из друзей байкерши, который уже через 15 минут после трагедии был на месте гибели приятельницы. — Экшен-камеру не нашли. Скорость была ой-ей-ей — заднее колесо лежало от обломков метров за 600».

О гибели яркой мотоциклистки написали не только федеральные СМИ, но и почти все популярные западные издания, включая The Sun, Bild, Daily Mail и New York Post. Они и нарекли погибшую «самой сексуальной байкершей России». После трагических новостей на страницу Ольги начало подписываться еще больше людей. Многие сожалели и оставляли в комментариях трогательные послания, которые смелая женщина уже никогда не прочитает.