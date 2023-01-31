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Сегодня, 06:13

17-летний российский гонщик подписал контракт с командой «Формулы-3»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гонщик Никита Бердин подписал контракт с командой «Формулы-3» Jenzer Motorsport.

«Я очень рад, что получил возможность выступать в «Формуле-3», это серьезный шаг вперед для меня. Я готов принять вызов и максимально использовать свой шанс. С нетерпением жду начала сезона», — приводит пресс-служба Jenzer Motorsport слова Бердина.

17-летний пилот будет выступать за команду в сезоне-2023 вместе с мексиканцем Алехандро Гарсией.

Первый этап сезона-2023 в «Формуле-3» пройдет с 3 по 5 марта в Бахрейне.

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