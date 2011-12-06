Косаченко продолжает переговоры о будущем Петрова в "Лотусе"

Сегодня французские СМИ распространили информацию о том, что команда "Лотус" решилась на замену российского пилота Виталия Петрова на француза Ромэна Грожана. Для прояснения ситуации корреспондент "СЭ" связался с менеджером первого российского пилота "Формулы-1" Оксаной Косаченко.

- Ничего не могу по этому поводу сказать, поскольку не читала французских СМИ, - сообщила она. - Во-первых, я недавно приземлилась в другой стране – Великобритании. Во-вторых, французские журналисты - молодцы, что так поддерживают своего пилота. От себя хочу сказать, что буквально через несколько минут после нашего разговора я зайду в комнату для очередного раунда переговоров с командой. Мы продолжаем обсуждения, которые начали неделю назад.

Напомним, что в 2011 году Грожан был тест-пилотом "Лотус-Рено". Француз стал чемпионом серии GP2, а на двух последних "Гран-при" сезона "Формулы-1" пилотировал болид "Лотус-Рено" по пятницам. (Лина ХОЛИНА)