56-летний Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой

У дочери семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Джины родился ребенок. Девочка появилась на свет 29 марта, ее назвали Милли.

56-летний Шумахер и его жена Корина впервые стали дедушкой и бабушкой.

«Добро пожаловать в мир, Милли. Родилась 29 марта. Наши сердца полны, как никогда. Мы безмерно благословлены тем, что ты есть в нашей жизни», — написала в своих соцсетях Джина, опубликовав фото руки новорожденной дочери.

Джина с 2017 года состояла в отношениях с прыгуном на лыжах с трамплина Йеном Бетке. В конце сентября прошлого года пара отпраздновала бракосочетание.

Михаэль Шумахер в 2013-м получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. После аварии он долгое время находился в коме, подключенный к аппарату ИВЛ. Семья гонщика не раскрывает подробности состояния его здоровья. В марте репортер Феликс Горнер заявил, что состояние экс-пилота «Формулы-1» остается крайне тяжелым.