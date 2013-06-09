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9 июня 2013, 20:20

Команды "Формулы-1" проголосовали за возвращение тестов по ходу сезона

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Команды "Формулы-1" в 2014 году смогут проводить тесты по ходу сезона, информирует Autosport. Представители большинства конюшен проголосовали за это после длительного совещания в субботу вечером в Монреале. Теперь это решение должно быть одобрено Всемирным советом по автоспорту Международной автомобильной федерации (ФИА), который соберется в конце этого месяца. Сообщается, что в следующем сезоне команды смогут провести четыре двухдневных (во вторник и среду) теста после определенных гонок, которые еще предстоит определить, что, скорее всего, произойдет только после утверждения календаря на 2014 год.

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