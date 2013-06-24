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24 июня 2013, 11:56

"Ред Булл" пойдет на открытый конфликт с ФИА

Дмитрий Смирнов
Корреспондент

"Ред Булл" намерен пойти с Международной автомобильной федерацией (ФИА) на открытый конфликт, информирует The Times. Руководство команды осталось крайне разочаровано слишком мягким наказанием, вынесенным "Мерседесу" за проведение 1000-часовых совместных тестов с "Пирелли". За подобное нарушение регламента команда была оштрафована и отстранена от участия в молодежных тестах.

Однако "Ред Булл" подобное положение вещей не устраивает. Команда намерена демонстративно отказаться от молодежных тестов ради проведения частных испытаний по ходу сезона. Подобным образом "Ред Булл" намерен открыто бойкотировать технический регламент и правила ФИА.

Мерседес
Ред Булл
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