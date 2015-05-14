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14 мая 2015, 20:20

Маурицио Арривабене: "Меня беспокоит отставание от "Мерседеса", а не подиумы"

Тигран УСИКЯН
Корреспондент
Глава &amp;quot;Феррари&amp;quot; Маурицио АРРИВАБЕНЕ.
Фото AFP
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Глава "Феррари" Маурицио Арривабене недоволен отставанием от "Марседеса" на "Гран-при Испании". Итальянец добавил, что пока рано говорить про чемпионство.

- Борьба за чемпионство? Наверное, об этом говорить рано, – приводит autosport.com слова Арривабене. – Но я также не говорил, что мы нацелены на одну или две победы в сезоне. Я говорил про три победы в сезоне и все еще верю, что это достижимая цель. Нужно лишь упорно работать, и все получится.

Подиумы? Честно говоря, меня это не беспокоит, потому что по сравнению с прошлым сезоном мы теперь финишируем на подиуме в каждой гонке. Меня беспокоит отставание от соперников, потому что, если мы хотим выиграть две или три гонки, нам нужно быть впереди. Но пока мы отстаем.

Нам нужно понять, было ли это связано с характеристиками трассы или же это связано с машиной. Если что-то пошло не так, нам нужно сделать шаг назад и разобраться в этом. Цифры говорят, что мы прибавили, но реальность утверждает, что этого недостаточно, поэтому нам нужно работать.

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