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12 марта 2016, 16:02

Шумахер хотел скрыться от публики

Роман Шишов
Корреспондент
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Менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Сабина Кем сообщила о том, что у знаменитого гонщика было тайное желание. Теперь, по ее словам, она выполняет это желание и не позволяет личной информации стать достоянием общественности.

Напомним, Шумахер в декабре 2013 года получил тяжелую травму головы на горнолыжной трассе. После падения и удара головой о камень он полгода провел в коме, а сейчас с помощью врачей пытается восстановиться дома в обстановке полной огражденности от прессы.

– В целом пресса никогда не касалась личной жизни Михаэля и его жены Коринны, – цитирует Кем Mirror. – Когда он был в Швейцарии, например, то было понятно, что он являлся частным лицом.

Однажды в долгом разговоре Михаэль сказал мне: "Тебе не нужно звонить мне в течение следующего года, я исчезаю".

Думаю, что у него была мечта однажды поступить именно так. Поэтому сейчас я стараюсь выполнять его желания на этот счет и не допускаю того, чтобы какая-либо информация выходила из его дома.

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