Адвокаты Мазепина прокомментировали победу гонщика в суде ЕС

Генеральный суд ЕС вынес второе временное постановление, подтверждающее частичную отмену санкций Евросоюза, наложенных на бывшего гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина.

Европейским судебным органам пришлось издать новый приказ о восстановлении судебной помощи в пользу Никиты, потому что в марте 2023 года Совет Евросоюза не принял во внимание выводы председателя Общего суда в его первом временном судебном приказе. Вместо этого Совет продлил санкции еще на один семестр. В новом раунде суд снова поддержал Никиту, отметив, что остается необходимость принятия обеспечительных мер для предотвращения серьезного и непоправимого ущерба спортсмену. Совет Евросоюза не представил убедительных доказательств обратного.

Никита Мазепин сохраняет право въезда в Евросоюз для переговоров с командами, выступлений в Формуле-1 и других соревнованиях. Также он может получать доход в связи с гоночной деятельностью и вести переговоры со спонсорами.

Решение суда прокомментировали адвокаты Мазепина Давиде Роветта и Аарон Басс.

«Председатель Общего суда не был удовлетворен тем, что «ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе» (пункт 119), и повторил, что «заявитель — молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям, от которых пострадала Украина, и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, приносящих существенный доход Правительству Российской Федерации» (п. 121)», — отметили в комментарии «СЭ» юристы.