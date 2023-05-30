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Сегодня, 12:22

Ферстаппен: «У «Феррари» потрясающая история, но я хочу быть в быстрейшей машине»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не готов променять свою команду на «Феррари».

«У меня постоянно спрашивают о команде мечты. Да, у «Феррари» потрясающая история в «Формуле-1», потрясающе выступать за такую команду, но я всегда говорил себе, что хочу быть в быстрейшей машине. Мне пришлось подождать несколько лет, и теперь у нас быстрейший болид. Это прекрасное чувство. Если это [уход] случится, значит, случится, но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Лично у меня нет желания выступать за какую-либо одну команду любой ценой», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, набрав 144 очка в 7 гонках. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 249 баллами, «Феррари» — на четвертой строчке (90).

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
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