Ферстаппен: «У «Феррари» потрясающая история, но я хочу быть в быстрейшей машине»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не готов променять свою команду на «Феррари».

«У меня постоянно спрашивают о команде мечты. Да, у «Феррари» потрясающая история в «Формуле-1», потрясающе выступать за такую команду, но я всегда говорил себе, что хочу быть в быстрейшей машине. Мне пришлось подождать несколько лет, и теперь у нас быстрейший болид. Это прекрасное чувство. Если это [уход] случится, значит, случится, но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Лично у меня нет желания выступать за какую-либо одну команду любой ценой», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, набрав 144 очка в 7 гонках. «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 249 баллами, «Феррари» — на четвертой строчке (90).