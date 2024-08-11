Албон рассказал, с чем связаны неудачи «Уильямса» в нынешнем сезоне

Пилот «Уильямс» Александер Албон объяснил, какие факторы помешали команде добиться тех результатов, на которые она рассчитывала в этом сезоне.

«Было разочаровывающее ощущение. Я видел наши результаты и думал о том, где мы могли бы быть, если бы не проблема с весом машины. Если бы все было сделано правильно, то у нас было бы больше очков. Точно так же, я думаю, что наши обновления могли бы появиться раньше, но у нас были аварии. Это зависит не только от команды, но и от гонщиков. В сочетании все было бы немного экологичнее», — цитирует Албона Racingnews365.

На данный момент «Уильямс» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов, набрав 4 очка за 14 этапов. Лучший результат 28-летнего Албона в нынешнем сезоне — 9-я позиция на «Гран-при Монако» и «Гран-при Великобритании».