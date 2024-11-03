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Формула-1

Сегодня, 16:18

Албон сообщил, что не выступит на «Гран-при Бразилии» после аварии в квалификации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Уильямса» Алекс Албон подтвердил, что не выступит в основной гонке на «Гран-при Бразилии».

В третьем сегменте квалификации Албон попал в серьезную аварию, разбив машину.

«Для меня точно все. Без шансов», — приводит слова пилота Sky Sports.

Все машины позади него поднимутся на одно место в гонке, включая Макса Ферстаппена, который будет стартовать 16-м, а не 17-м.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс на «Гран-при Бразилии» будет стартовать с пит-лейн. Сайнс попал в аварию по ходу квалификации. В команде, оценив повреждение болида, приняли решение заменить двигатель, а также коробку передач.

Формула-1
Уильямс
Феррари
Александр Албон
Карлос Сайнс

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